Fenerbahçe Beko – Zalgiris EuroLeague Basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
Haber Tarihi: 28 Nisan 2026 20:30 -
Güncelleme Tarihi:
28 Nisan 2026 20:30
Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun o zorlu ve yorucu maratonu geride kaldı; şimdi Avrupa'nın en büyükleri için telafisi olmayan, nefeslerin tutulacağı play-off zamanı! Sezonu müthiş bir performansla 4. sırada tamamlayarak saha avantajını eline alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Final Four yolundaki en kritik virajda Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile eşleşti. Sarı-lacivertli parkede fırtınalar estirecek bu devasa kapışma öncesinde, basketbol tutkunları ekran başına kilitlendi. Arama motorlarında sabahtan bu yana "Fenerbahçe Beko Zalgiris maçı hangi kanalda, saat kaçta? FB Beko maçı şifresiz mi yayınlanacak, ne zaman başlıyor?" sorguları spor sayfalarını kelimenin tam anlamıyla ablukaya almış durumda. İşte Ülker Arena'da kıyametin kopacağı o tarihi serinin ilk maçına dair tüm detaylar ve yayın bilgileri...
Zalgiris'in o inatçı savunmasını kırıp Final Four biletini cebine koymak isteyen sarı-lacivertli devleri desteklemek için formalarını giyen milyonlarca taraftar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o devasa hava atışı bu akşam saat kaçta yapılacak?
FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? (PLAY-OFF 1. MAÇ)
Kısa, net ve hemen atıştırmalıklarınızı hazırlamanızı sağlayacak o cevap: Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas EuroLeague play-off çeyrek final ilk maçı BUGÜN (28 Nisan 2026 Salı) akşam saat tam 20.45'te başlayacak!Devler Ligi'nde şampiyonluk parolasıyla parkeye inen sarı-lacivertli temsilcimiz, serinin bu kritik ilk mücadelesinde rakibini kendi kalesi olan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak. Taraftarının o muazzam desteğini arkasına alacak olan Fenerbahçe Beko, seride 1-0 öne geçerek avantajı garantilemek istiyor.FENERBAHÇE BEKO ZALGİRİS MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?
Dev kapışmayı televizyonundan veya tabletinden izlemek isteyen taraftarların aradığı o klasik "Maç hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?" sorusunun cevabına gelelim:Bu nefes kesen karşılaşmayı Full HD kalitesinde ve yasal olarak Türkçe spiker anlatımıyla canlı izlemek için televizyonunuzdan S Sport kanalını açmanız veya dijital yayın platformu olan S Sport Plus platformuna üye olmanız gerekmektedir.
FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZMAÇIN HAKEMLERİ KİMLER? DİKKAT ÇEKEN İSİMLER!
Avrupa basketbolunun en yüksek tempolu serilerinden biri olması beklenen ve taktik savaşlarına sahne olacak bu dev karşılaşmanın hakem triosu da EuroLeague yönetimi tarafından resmen açıklandı.Zorlu 40 dakikada düdük çalacak deneyimli hakem heyeti şu şekilde:
Carlos Peruga (İspanya)Borys Ryzhyk (Ukrayna)Thomas Bissuel (Fransa)Şimdi gözler saat 20.45'te Ülker Arena'nın parkesine kilitlendi! Wade Baldwin IV, Talen Horton-Tucker ve Bonzie Colson gibi yıldızlarıyla parkeye inecek olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya Final Four yolunda bu muazzam eşleşmede sonsuz başarılar diliyoruz!
