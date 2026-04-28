28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
0-068'

Sergen Yalçın, Djalo'yu neden kadroya almadı! Cevabı Sporx YouTube'da

Sporx YouTube kanalında Beşiktaş'taki sıcak gelişmeleri anlatan Ergin Aslan, Tiago Djalo'nun neden son maçta kadroya alınmadığını anlattı.

calendar 28 Nisan 2026 20:52
Haber: Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı maçın kadrosuna alınmayan Tiago Djalo'nun durumu Sporx YouTube kanalında ilk kez açıklandı.

Sporx YouTube kanalında Beşiktaş'ı yorumlayan gazeteci Ergin Aslan, Tiago Djalo'nun maç kadrosuna olmama nedenini açıkladı.

Ergin Aslan, Sporx YouTube kanalındaki programında "Sergen Yalçın, Samsunspor maçının ardından soyunma odasında sergilediği disiplinsiz davranışlar nedeniyle Tiago Djalo'yu kadro dışı bıraktı." dedi ve Beşiktaş'ta merak edilen durumu duyurdu.

Öte yandan Ergin Aslan, 26 yaşındaki Portekizli defans oyuncusu Tiago Djalo'nun yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılabileceğini söyledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.