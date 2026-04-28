Sergen Yalçın, Djalo'yu neden kadroya almadı! Cevabı Sporx YouTube'da

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı maçın kadrosuna alınmayan Tiago Djalo'nun durumu Sporx YouTube kanalında ilk kez açıklandı.
Sporx YouTube kanalında Beşiktaş'ı yorumlayan gazeteci Ergin Aslan, Tiago Djalo'nun maç kadrosuna olmama nedenini açıkladı.
Ergin Aslan, Sporx YouTube kanalındaki programında "Sergen Yalçın, Samsunspor maçının ardından soyunma odasında sergilediği disiplinsiz davranışlar nedeniyle Tiago Djalo'yu kadro dışı bıraktı." dedi ve Beşiktaş'ta merak edilen durumu duyurdu.
Öte yandan Ergin Aslan, 26 yaşındaki Portekizli defans oyuncusu Tiago Djalo'nun yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılabileceğini söyledi.
Sporx YouTube kanalında Beşiktaş'ı yorumlayan gazeteci Ergin Aslan, Tiago Djalo'nun maç kadrosuna olmama nedenini açıkladı.
Ergin Aslan, Sporx YouTube kanalındaki programında "Sergen Yalçın, Samsunspor maçının ardından soyunma odasında sergilediği disiplinsiz davranışlar nedeniyle Tiago Djalo'yu kadro dışı bıraktı." dedi ve Beşiktaş'ta merak edilen durumu duyurdu.
Öte yandan Ergin Aslan, 26 yaşındaki Portekizli defans oyuncusu Tiago Djalo'nun yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılabileceğini söyledi.