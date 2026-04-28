Diego Simeone'den Julian Alvarez açıklaması

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Arsenal ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuştu.



Simeone, Arjantinli yıldızları Julian Alvarez'in geleceğiyle ilgili gelen sorunun ardından, "Julian'ın kafasının içinde değilim ve orada neler olduğunu bilmiyorum." dedi.



Alvarez hakkındaki transfer haberlerini değerlendiren başarılı teknik adam, "Onun gibi olağanüstü bir oyuncunun Arsenal, Paris Saint-Germain ve Barcelona gibi kulüpler tarafından istenmesinin normal olduğunu düşünüyorum çünkü gerçekten çok iyi bir oyuncu." diye konuştu.



Atletico Madrid'de bu sezon 47 maçta süre bulan 26 yaşındaki Julian Alvarez, 19 gol attı ve 9 asist yaptı.



