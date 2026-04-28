28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

Serdar Dursun'dan geleceği için açıklama

calendar 28 Nisan 2026 14:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaelispor forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Serdar Dursun, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Yeşil-siyahlı ekibin hücum oyuncusu Serdar Dursun, önlerindeki 3 maça da diğer karşılaşmalarda olduğu gibi galibiyet hedefiyle çıkacaklarını, bu müsabakalarda en iyi performanslarını sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.

Sezon sonu bitecek sözleşmesi hakkında konuşan 34 yaşındaki oyuncu, "Kocaelispor'u ilk günden beri sevdim. Güzel bir camia, taraftarı olan bir camia. Kendimi buraya ait hissediyorum. Burayı cidden çok sevdim. 7 gol, 1 asistle oynuyorum şu an. Oynama süreme göre bayağı iyi. Forvet olarak çok pozisyona giremiyoruz ama oynadığımız maçlara göre iyi gidiyor. Bana da şu an teklifler geliyor. Bakalım kulüp uzatmak isteyecek mi istemeyecek mi? Ona göre sezon sonu bakacağız. Doğal olarak yurt içi ve yurt dışından çoğu takım arıyor." ifadelerini kullandı.

Kendi performansını da değerlendiren Serdar Dursun, şunları kaydetti:

"Altıncı haftada geldim, o dönem 1 puanımız vardı. Şu an 36 puan. 14 maç ligde ilk 11 oynadım. Ekim 18'den Aralık 15'e kadar oynadım. O dönemlerin iyi geçtiğini düşünüyorum. Aralık 20'den 15 Şubat'a kadar daha çok oyuna giren bir oyuncuydum. Şubat 15'ten nisanın başlarına kadar ilk 11 çıktım çoğu maça. Şu ana bakarsak 15 maç ilk 11'de 7 gol, 1 asist. Gol olarak bence iyi. Üç maçımız daha var. Hedefim 3 gol atıp 10 golü bulmak, 10 golün üstüne çıkmak. Bu 3 maç hem ligin kaderini hem benim kaderimi belirleyecek maçlar olacak çünkü hedeflerimde milli takım var. Ondan dolayı bu 3 maçı iyi geçirmek istiyorum."

Kocaelispor'da bu sezon 27 maçta süre bulan 34 yaşındaki deneyimli futbolcu, 7 gol attı ve 1 asist yaptı.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
