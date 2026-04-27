Bayern Münih Olise için kararlı; 'Satmayacağız!'

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Michael Olise için yüksek fiyatlar gelmeye devam ediyor. Yıldız oyuncuyu satma konusunda konuşan bayern Münih yöneticisi Karl-Heinz Rummenigge, oyunuyu ne olursa olsun satmayı planlamadıklarını ifade etti.
"Bayern Münih, Olise için gelecek 200 milyon Euro'luk bir teklifi geri çevirebilir mi?" sorusuna cevap veren efsane isim Karl-Heinz Rummenigge, "2009'da Franck Ribery için dünya rekoru bir teklif almıştı. O gün, sahada eksikliğini hissedeceğimiz bir oyuncuyu asla satmayacağımıza karar verdik. Bu yazılı olmayan kural Olise için de geçerli; bizi tereddüt ettirecek bir fiyat yok." şeklinde konuştu.
Fransız oyuncu bu sezon tüm kulvarda çıktığı 46 maçta 19 gol 29 asistlik katkı sağladı.
