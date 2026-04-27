27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Bayern Münih Olise için kararlı; "Satmayacağız!"

Bayern Münih Yöneticisi Karl-Heinz Rummenigge, yıldız oyuncu Michael Olise'yi ne olursa olsun satmayacaklarını ifade etti.

calendar 27 Nisan 2026 14:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Michael Olise için yüksek fiyatlar gelmeye devam ediyor. Yıldız oyuncuyu satma konusunda konuşan bayern Münih yöneticisi Karl-Heinz Rummenigge, oyunuyu ne olursa olsun satmayı planlamadıklarını ifade etti.

"Bayern Münih, Olise için gelecek 200 milyon Euro'luk bir teklifi geri çevirebilir mi?" sorusuna cevap veren efsane isim Karl-Heinz Rummenigge, "2009'da Franck Ribery için dünya rekoru bir teklif almıştı. O gün, sahada eksikliğini hissedeceğimiz bir oyuncuyu asla satmayacağımıza karar verdik. Bu yazılı olmayan kural Olise için de geçerli; bizi tereddüt ettirecek bir fiyat yok." şeklinde konuştu.

Fransız oyuncu bu sezon tüm kulvarda çıktığı 46 maçta 19 gol 29 asistlik katkı sağladı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
