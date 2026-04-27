Budokaido Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun açıklamasına göre, Nowy Sacz kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular, toplam 66 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.Ay-yıldızlı ekip, şampiyonada 29 altın, 23 gümüş ve 14 bronz madalya elde ederek takım sıralamasında zirvede yer aldı.Organizasyonda ayrıca milli sporcu Feyzanur Utlu "en teknik sporcu" ödülüne layık görüldü.