Trabzonspor seriye bağladı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında 1207 Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Zeytinköy'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor 3-0'lık skorla kazandı.



Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Natalia Oleszkiewicz, 28. dakikada Elena Shesterneva ve 73. dakikada Amira Ould Braham kaydetti.



Üst üste 4. galibiyetini elde eden Trabzonspor, 64 puana yükseldi. 1207 Antalyaspor ise 21 puanda kaldı.



Trabzonspor, gelecek hafta Fatih Vatan Spor'u konuk edecek. 1207 Antalyaspor ise Amed Sportif deplasmanına gidecek.



