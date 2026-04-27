27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Trabzonspor seriye bağladı

Trabzonspor, 1207 Antalyaspor'u yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

27 Nisan 2026 14:57 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026 14:58
Haber: Sporx.com
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında 1207 Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Zeytinköy'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor 3-0'lık skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Natalia Oleszkiewicz, 28. dakikada Elena Shesterneva ve 73. dakikada Amira Ould Braham kaydetti.

Üst üste 4. galibiyetini elde eden Trabzonspor, 64 puana yükseldi. 1207 Antalyaspor ise 21 puanda kaldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Fatih Vatan Spor'u konuk edecek. 1207 Antalyaspor ise Amed Sportif deplasmanına gidecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
