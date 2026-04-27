Altekma'da 7 oyuncuya veda

Efeler Ligi Play-Off 7-8 Etabı ikinci maçında evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek seride 2-0 üstünlük kuran ve sezonu 7'nci sırada bitiren Altekma'da takımdan ayrılan 7 oyuncuya plaketle veda edildi.



Başkan Melih Sebastien Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri, İzmir temsilcisinden ayrılan orta oyuncular Emir Pınar ve Bertuğ Öndeş, smaçörler Cafer Kirkit, Eray Kursav ve Dünya Kandemir, pasör çaprazları Ibrahim Lawani ve Erhan Hamarat'a teşekkür etti.