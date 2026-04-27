27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Gabriel Sara, Napoli'nin listesinde!

Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, Napoli'nin orta saha adayları arasında yer alıyor.

calendar 27 Nisan 2026 11:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Napoli, Galatasaray forması giyen Gabriel Sara'yı orta saha için transfer listesine dahil etti.

İtalyan basınından Il Mattino, Napoli'de transfer çalışmalarını masaya yatırdı. Il Mattino'da yer alan habere göre, Napoli, yaz transfer döneminde orta sahasına bir takviye yapmak istiyor.

Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna, orta saha transferi için şimdiden bazı isimleri değerlendiriyor.

NAPOLI'DE ADAYLAR

Napoli'nin orta saha için adayları şu şekilde:

Joao Gomes - Wolves
Richard Rios - Benfica
Davide Frattesi - Inter
Arthur Atta - Udinese

GALATASARAY'DAN SARA

Napoli'nin bu isimler dışında orta saha transferi için Galatasaray'dan Gabriel Sara'yı da değerlendirdiği belirtildi.

Il Mattino'da yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Wolves'in küme düşmesi nedeniyle en değerli oyuncularını en iyi fiyata çalışması gerektiği göz önüne alındığında, Joao Gomes altın değerinde bir seçenek haline geliyor.

Benfica'nın Kolombiyalı orta saha oyuncusu Richard Rios çok beğeniliyor ancak onu Portekiz'den koparmak ekonomik açıdan kolay olmayacak.

Başka seçenekler de var: Inter'den Davide Frattesi ve geçen sezon büyük gelişme gösteren Udinese'den Atta da gözden düşmedi ve listede.

Gabriel Sara, Galatasaray ile Avrupa'da büyük başarı yakaladı; yaşı çok genç değil ama Şampiyonlar Ligi tecrübesi var. Orta sahadaki çok yönlülüğü ve golcü özelliği göz önüne alındığında takıma büyük katkı sağlayabilir."

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 42 maçta süre bulan 26 yaşındaki Gabriel Sara, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.

Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabriel Sara'nın, güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
