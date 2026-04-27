Kadın futbolunda dev derbi: Galatasaray - Fenerbahçe

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray Gain ile Fenerbahçe arsaVev karşı karşıya gelecek.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak maç saat 13.00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Levent Buğra Vartemel yönetecek.



Derbi mücadelesini Galatasaray YouTube kanalı canlı yayınlayacak.



FENERBAHÇE GERİ SAYIMDA



Fenerbahçe arsaVev, 25 maçta 23 galibiyet, 2 beraberlik sonucu 71 puan toplayarak ligin liderlik koltuğunda yer aldı. Fenerbahçe, bu sezon 113 kez havalandıran takımımız kalesinde 5 gol gördü.



Fenerbahçe, derbiyi kazanması durumunda bitime 4 hafta kala puan farkını 10'a çıkaracak ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde edecek.



64 puana sahip Galatasaray Gain ise haftaya 2. sırada girdi.



İLK DERBİYİ FENERBAHÇE KAZANDI



Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmişti.



