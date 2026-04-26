Galatasaray'da penaltı beklentisi: Büyük itiraz!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile sahasında karşılaşan Galatasaray, 39. dakikada penaltı bekledi.
Victor Osimhen, ceza sahasında Jayden Oosterwolde'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Osimhen, bu pozisyonda penaltı itirazında bulundu.
Hakem Yasin Kol, oyunun devam etmesini istedi.
Galatasaray'da teknik heyet de devam kararına itirazda bulundu.
Victor Osimhen, ceza sahasında Jayden Oosterwolde'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Osimhen, bu pozisyonda penaltı itirazında bulundu.
Hakem Yasin Kol, oyunun devam etmesini istedi.
Galatasaray'da teknik heyet de devam kararına itirazda bulundu.