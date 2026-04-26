Fenerbahçe taraftarı, RAMS Park'a hareket etti

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de taraftarlar, RAMS Park'a hareket etti.
Chobani Stadı etrafında erken saatlerde toplanmaya başlayan sarı-lacivertli taraftarlar, saat 15.00'te bilet ve güvenlik kontrollerinin ardından otobüslere yönlendirildi.
Stat önünde bekleyen 45 otobüse binen 2 bin 500'e yakın Fenerbahçe taraftarı, tezahüratlar eşliğinde RAMS Park'a hareket etti.
Maça gidemeyen taraftarlar, otobüsleri meşalelerle uğurladı.
— Sporx (@sporx) April 26, 2026