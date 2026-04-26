26 Nisan
Galatasaray-Fenerbahçe
20:00
26 Nisan
Gençlerbirliği-Kocaelispor
0-08'
26 Nisan
Bochum-Greuther Fürth
1-010'
26 Nisan
Nürnberg-Magdeburg
0-010'
26 Nisan
Paderborn-Schalke 04
0-010'
26 Nisan
Gent-Club Brugge
0-17'
26 Nisan
KV Mechelen-St.Truiden
17:00
26 Nisan
Anderlecht-Union St.Gilloise
19:30
26 Nisan
Zulte Waregem-RAAL La Louviere
20:15
26 Nisan
Rapid Wien-RB Salzburg
15:30
26 Nisan
Hartberg-LASK
15:30
26 Nisan
Sturm Graz-Austria Wien
18:00
26 Nisan
Basel-Sion
15:00
26 Nisan
Young Boys-St. Gallen
17:30
26 Nisan
Servette-Winterthur
17:30
26 Nisan
Estoril-Famalicao
17:30
26 Nisan
Santa Clara-Braga
20:00
26 Nisan
Estrela da Amadora-FC Porto
20:00
26 Nisan
AVS-Sporting CP
22:30
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
26 Nisan
Nizhny Novgorod-S. Moskova
1-035'
26 Nisan
Dinamo Moscow-PFC Sochi
17:00
26 Nisan
FC Krasnodar-Dynamo Makhachkala
17:00
26 Nisan
Excelsior-FC Utrecht
3-065'
26 Nisan
Marsilya-Nice
21:45
26 Nisan
Rennes-Nantes
18:15
26 Nisan
Rayo Vallecano-Real Sociedad
15:00
26 Nisan
Amed Sportif-Bodrum FK
16:00
26 Nisan
Erzurumspor-Bandırmaspor
16:00
26 Nisan
Keçiörengücü-Manisa FK
16:00
26 Nisan
Pendikspor-Boluspor
16:00
26 Nisan
Sakaryaspor-Arca Çorum FK
16:00
26 Nisan
Sarıyer-Esenler Erokspor
16:00
26 Nisan
Sivasspor-Iğdır FK
16:00
26 Nisan
VfB Stuttgart-Werder Bremen
16:30
26 Nisan
B. Dortmund-Freiburg
18:30
26 Nisan
Real Oviedo-Elche
17:15
26 Nisan
Paris FC-Lille
18:15
26 Nisan
Osasuna-Sevilla
19:30
26 Nisan
Villarreal-Celta Vigo
22:00
26 Nisan
Chelsea-Leeds United
17:00
26 Nisan
Fiorentina-Sassuolo
0-047'
26 Nisan
Genoa-Como
16:00
26 Nisan
Torino-Inter
19:00
26 Nisan
AC Milan-Juventus
21:45
26 Nisan
Lorient-Strasbourg
16:00
26 Nisan
Le Havre-Metz
18:15
26 Nisan
Zenit St. Petersburg-FK Akhmat
19:30

Tuana Süren, Şampiyonada bronz madalya elde etti

Milli halterci Tuana Süren, Avrupa Şampiyonası'nın son gününde bronz madalya elde etti. silkmede 145 kiloyla gençler Avrupa rekorunu kırdı

26 Nisan 2026 14:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avrupa Halter Şampiyonası'nın son gününde mücadele eden milli sporculardan Tuana Süren, silkmede bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde kadınlar +86 kiloda yarışmalar yapıldı.

Milli sporcu Tuana Süren, silkmede 145 kilo kaldırarak bronz madalya elde etti ve gençler Avrupa rekorunu kırdı. Koparmada 111 kilo kaldıran Tuana, toplamda 256 kiloyla şampiyonayı 5. sırada tamamladı.

Aynı sıklette bir diğer milli halterci Fatmagül Çevik ise koparmada 110, silkmede 134 kilo kaldırarak toplamda 244 kiloya ulaştı ve organizasyonu 6. sırada bitirdi.

Türkiye, 2026 Avrupa Halter Şampiyonası'nı 15 madalyayla (4 altın, 3 gümüş ve 8 bronz) tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
17 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
