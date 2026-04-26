Trabzonspor'dan Stefan Savic için sakatlık açıklaması!

Trabzonspor, Stefan Savic'in sol alt bacak iç kısmında kısmi kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde oldu:
Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Stefan Savic'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Beşir, "Samsunspor maçında sol bacağının alt kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda, sol alt bacak iç kısmında kısmi kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
EN AZ İKİ HAFTA YOK!
Öte yandan HT Spor'un haberine göre Karadağlı stoperin en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
