Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dalya demeye hazırlanıyor

Süper Lig'in 31'inci haftasında 27 Nisan Pazartesi günü oynanacak Fatih Karagümrük maçı, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için farklı bir anlam taşıyor.
53 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlı takımın başında 100'üncü maçına çıkacak.
Deneyimli çalıştırıcı geride kalan 99 müsabakada, 57 galibiyet, 18 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda siyah-beyazlı takım 193 kez ağları havalandırırken, rakiplerin 115 golüne ise engel olamadı.
53 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlı takımın başında 100'üncü maçına çıkacak.
Deneyimli çalıştırıcı geride kalan 99 müsabakada, 57 galibiyet, 18 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda siyah-beyazlı takım 193 kez ağları havalandırırken, rakiplerin 115 golüne ise engel olamadı.