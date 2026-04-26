Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 27 Nisan Pazartesi günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 16 galibiyet, 7'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı futbol takımı, topladığı 55 puanla 4. sırada yer aldı.
Fatih Karagümrük ise çıktığı 30 müsabakada 5'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 20 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Kırmızı-siyahlı ekip, 20 puanla 18. ve son basamakta bulunuyor.
Beşiktaş, ligde çıktığı son maçta deplasmanda Samsunspor'a, Fatih Karagümrük ise evinde ikas Eyüpspor'a 2-1'lik skorlarla mağlup oldu.
DEVIS VASQUEZ FORMA GİYMEYE YAKIN
Beşiktaş'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Devis Vasquez'in Fatih Karagümrük karşısında forma giymesi bekleniyor.
Kolombiyalı file bekçisi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.
Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı kaleci Ersin Destanoğlu, mücadelede görev yapamayacak.
EKSİKLER
Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşılaşmasında üç oyuncu forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz'ın yanı sıra, sarı kart cezalısı Amir Murillo ile kaleci Ersin Destanoğlu, mücadelede formasından uzak kalacak.
Fatih Karagümrük'te ise Joao Camacho, Ahmet Sivri ve Moussa Kone'nin forma giymesi beklenmiyor.
SARI KART CEZA SINIRINDAKİ OYUNCULAR
Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı öncesinde üç oyuncu ceza sınırında yer alıyor.
Siyah-beyazlılarda Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan, söz konusu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı olacak.
Fatih Karagümrük'te sarı kart ceza sınırında bulunan Ivo Grbic ve Ricardo Esgaio ise Beşiktaş müsabakasında aynı durumu yaşadığı takdirde Gençlerbirliği karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı öncesi üç eksik
Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 27 Nisan Pazartesi günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|30
|22
|5
|3
|69
|23
|71
|2
|Fenerbahçe
|30
|19
|10
|1
|68
|30
|67
|3
|Trabzonspor
|30
|19
|8
|3
|57
|32
|65
|4
|Beşiktaş
|30
|16
|7
|7
|54
|36
|55
|5
|Başakşehir
|31
|14
|9
|8
|52
|31
|51
|6
|Göztepe
|31
|13
|12
|6
|39
|27
|51
|7
|Samsunspor
|30
|10
|12
|8
|36
|39
|42
|8
|Rizespor
|31
|9
|10
|12
|41
|44
|37
|9
|Konyaspor
|30
|9
|10
|11
|38
|41
|37
|10
|Gaziantep FK
|31
|9
|10
|12
|41
|52
|37
|11
|Kocaelispor
|30
|9
|9
|12
|25
|34
|36
|12
|Alanyaspor
|30
|6
|15
|9
|35
|35
|33
|13
|Kasımpaşa
|31
|7
|10
|14
|29
|45
|31
|14
|Antalyaspor
|31
|7
|7
|17
|30
|51
|28
|15
|Eyüpspor
|31
|7
|7
|17
|25
|44
|28
|16
|Kayserispor
|31
|5
|11
|15
|23
|57
|26
|17
|Gençlerbirliği
|30
|6
|7
|17
|29
|44
|25
|18
|Karagümrük
|30
|5
|5
|20
|27
|53
|20