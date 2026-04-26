26 Nisan
Galatasaray-Fenerbahçe
20:00
26 Nisan
Gençlerbirliği-Kocaelispor
14:30
26 Nisan
Bochum-Greuther Fürth
14:30
26 Nisan
Nürnberg-Magdeburg
14:30
26 Nisan
Paderborn-Schalke 04
14:30
26 Nisan
Gent-Club Brugge
14:30
26 Nisan
KV Mechelen-St.Truiden
17:00
26 Nisan
Anderlecht-Union St.Gilloise
19:30
26 Nisan
Zulte Waregem-RAAL La Louviere
20:15
26 Nisan
Rapid Wien-RB Salzburg
15:30
26 Nisan
Hartberg-LASK
15:30
26 Nisan
Sturm Graz-Austria Wien
18:00
26 Nisan
Basel-Sion
15:00
26 Nisan
Young Boys-St. Gallen
17:30
26 Nisan
Servette-Winterthur
17:30
26 Nisan
Estoril-Famalicao
17:30
26 Nisan
Santa Clara-Braga
20:00
26 Nisan
Estrela da Amadora-FC Porto
20:00
26 Nisan
AVS-Sporting CP
22:30
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
26 Nisan
Nizhny Novgorod-S. Moskova
14:00
26 Nisan
Dinamo Moscow-PFC Sochi
17:00
26 Nisan
FC Krasnodar-Dynamo Makhachkala
17:00
26 Nisan
Excelsior-FC Utrecht
13:15
26 Nisan
Marsilya-Nice
21:45
26 Nisan
Rennes-Nantes
18:15
26 Nisan
Rayo Vallecano-Real Sociedad
15:00
26 Nisan
Amed Sportif-Bodrum FK
16:00
26 Nisan
Erzurumspor-Bandırmaspor
16:00
26 Nisan
Keçiörengücü-Manisa FK
16:00
26 Nisan
Pendikspor-Boluspor
16:00
26 Nisan
Sakaryaspor-Arca Çorum FK
16:00
26 Nisan
Sarıyer-Esenler Erokspor
16:00
26 Nisan
Sivasspor-Iğdır FK
16:00
26 Nisan
VfB Stuttgart-Werder Bremen
16:30
26 Nisan
B. Dortmund-Freiburg
18:30
26 Nisan
Real Oviedo-Elche
17:15
26 Nisan
Paris FC-Lille
18:15
26 Nisan
Osasuna-Sevilla
19:30
26 Nisan
Villarreal-Celta Vigo
22:00
26 Nisan
Chelsea-Leeds United
17:00
26 Nisan
Fiorentina-Sassuolo
13:30
26 Nisan
Genoa-Como
16:00
26 Nisan
Torino-Inter
19:00
26 Nisan
AC Milan-Juventus
21:45
26 Nisan
Lorient-Strasbourg
16:00
26 Nisan
Le Havre-Metz
18:15
26 Nisan
Zenit St. Petersburg-FK Akhmat
19:30

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı öncesi üç eksik

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

calendar 26 Nisan 2026 12:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 27 Nisan Pazartesi günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 16 galibiyet, 7'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı futbol takımı, topladığı 55 puanla 4. sırada yer aldı.

Fatih Karagümrük ise çıktığı 30 müsabakada 5'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 20 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Kırmızı-siyahlı ekip, 20 puanla 18. ve son basamakta bulunuyor.

Beşiktaş, ligde çıktığı son maçta deplasmanda Samsunspor'a, Fatih Karagümrük ise evinde ikas Eyüpspor'a 2-1'lik skorlarla mağlup oldu.

DEVIS VASQUEZ FORMA GİYMEYE YAKIN

Beşiktaş'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Devis Vasquez'in Fatih Karagümrük karşısında forma giymesi bekleniyor.

Kolombiyalı file bekçisi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı kaleci Ersin Destanoğlu, mücadelede görev yapamayacak.

EKSİKLER 

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşılaşmasında üç oyuncu forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz'ın yanı sıra, sarı kart cezalısı Amir Murillo ile kaleci Ersin Destanoğlu, mücadelede formasından uzak kalacak.

Fatih Karagümrük'te ise Joao Camacho, Ahmet Sivri ve Moussa Kone'nin forma giymesi beklenmiyor.

SARI KART CEZA SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı öncesinde üç oyuncu ceza sınırında yer alıyor. 

Siyah-beyazlılarda Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan, söz konusu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı olacak.

Fatih Karagümrük'te sarı kart ceza sınırında bulunan Ivo Grbic ve Ricardo Esgaio ise Beşiktaş müsabakasında aynı durumu yaşadığı takdirde Gençlerbirliği karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
17 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
