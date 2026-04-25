Galatasaray'dan Ümit Akdağ hamlesi!

Galatasaray'ın gelecek sezon için savunma bölgesine yeni takviyeler yapması bekleniyor.
Özellikle Abdülkerim Bardakcı'nın alternatifi olmaması sarı kırmızılı teknik ekibi arayışa itti.
Sarı-Kırmızılılar, Alanyaspor'un 22 yaşındaki stoperi Ümit Akdağ'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
5-6 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Akdeniz ekibi, genç savunmacı için 5-6 milyon Euro civarında bir bonservis ücreti talep ediyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon 34 maçta forma giyen Ümit Akdağ, 1 gol ve 3 asistlik performansı sergiledi.
2 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR
22 yaşındaki oyuncunun Alanyaspor ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
