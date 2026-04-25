Bu hikaye unutulmaz: 90+13'te gelen şampiyonluk

😵İ-NA-NIL-MAZ BİR SON!



🔸 Rochdale, 90+6'da öne geçti.

🔸 York City, 90+13'te beraberliği yakaladı ve şampiyon oldu.pic.twitter.com/GLXTnrWqpN

— Sporxtv (@sporxtv) April 25, 2026

İngiltere Ulusal Lig'in son haftasında 107 puanla liderlik koltuğunda oturan York City, 105 puanla ikinci sırada yer alan Rochdale'nin konuğu oldu.Uzun süre berabere giden karşılaşmada Rochdale, 90+6'ncı dakikada Dieseruvwe'nin golüyle öne geçti.Ev sahibi ekibe doğrudan bir üst lige çıkmak için bu sonuç yeterken, gol sevincinde taraftarların da sahaya girmesiyle karşılaşma uzadı.York City'de 90+13'üncü dakikada sahneye çıkan Josh Stones, takımının eşitlik golünü kaydetti: 1-1.Maç bu skorla sona ererken, puanını 108'e yükselten York City, İngiltere 2'nci Lig'e yükseldi. 106 puanla ikinci sırada kalan Rochdale ise 2'nci Lig'e çıkmak için play-offta mücadele edecek.