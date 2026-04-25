25 Nisan
Eyüpspor-Gaziantep FK
14:30
25 Nisan
Hertha Berlin-Holstein Kiel
0-029'
25 Nisan
Verona-Lecce
21:45
25 Nisan
Lyon-Auxerre
16:00
25 Nisan
Angers-PSG
20:00
25 Nisan
Toulouse-AS Monaco
22:05
25 Nisan
Feyenoord-FC Groningen
17:30
25 Nisan
SC Heerenveen-Fortuna Sittard
19:45
25 Nisan
NAC Breda-Ajax
21:00
25 Nisan
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
25 Nisan
Karlsruher SC-Hannover 96
0-129'
25 Nisan
Parma -Pisa
16:00
25 Nisan
Preussen Muenster-Arminia Bielefeld
1-229'
25 Nisan
Darmstadt-Elversberg
21:30
25 Nisan
Tondela-Nacional
17:30
25 Nisan
Benfica-Moreirense
20:00
25 Nisan
V. Guimaraes-Rio Ave
22:30
25 Nisan
FC Rostov-FC Orenburg
14:30
25 Nisan
Samara-Lokomotiv Moscow
17:00
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
25 Nisan
Bologna-Roma
19:00
25 Nisan
M.City-Southampton
19:15
25 Nisan
Kayserispor-Rizespor
17:00
25 Nisan
Wolfsburg-Mönchengladbach
16:30
25 Nisan
Göztepe-Antalyaspor
20:00
25 Nisan
Serik Belediyespor-Hatayspor
0-1DA
25 Nisan
Vanspor FK-İstanbulspor
1-1DA
25 Nisan
A.Demirspor-Ümraniye
16:00
25 Nisan
Augsburg-E. Frankfurt
16:30
25 Nisan
FC Köln-Leverkusen
16:30
25 Nisan
FC Heidenheim-St. Pauli
16:30
25 Nisan
Mainz 05-Bayern Munih
16:30
25 Nisan
Hamburger SV-Hoffenheim
19:30
25 Nisan
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
22:00
25 Nisan
Fulham-Aston Villa
14:30
25 Nisan
Liverpool-C.Palace
17:00
25 Nisan
West Ham United-Everton
17:00
25 Nisan
Wolves-Tottenham
17:00
25 Nisan
Arsenal-Newcastle
19:30
25 Nisan
Alaves-Mallorca
15:00
25 Nisan
Getafe-Barcelona
17:15
25 Nisan
Valencia-Girona
19:30
25 Nisan
Kazan-CSKA Moskova
19:30

Fenerbahçe'den derbi çıkışı: "Hak ve adalet sınanacak"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi İlker Alkun, Galatasaray derbisi öncesi paylaşımda bulundu.

calendar 25 Nisan 2026 13:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi İlker Alkun, 26 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi paylaşımda bulundu.

İlker Alkun paylaşımında,

"Yarın akşam sadece bir maç oynanmayacak; emeğin, hakkın ve adaletin sınandığı çok önemli bir gece yaşanacak.

Günlerdir konuşulan her şey yarın akşam sahada anlam bulacak. Tribünde, sahada, ekran başında milyonlar aynı duyguda buluşacak. Fenerbahçe en güçlü olduğu anları, herkes aynı yürekte buluştuğunda yaşadı.

Bu camia kendisine son haftalarda yaşananları unutmadı.Denizli'de kaybedilen şampiyonluk yalnızca sportif bir kayıp değil; emek, hak ve adalet adına hafızalara kazınmış önemli bir derstir.

Bu yüzden beklentimiz nettir: Ayrıcalık değil, eşitlik. Çünkü bu lig sadece zirve yarışı değildir. Bir yanda şampiyonluk mücadelesi veren kulüpler, diğer yanda ligde kalabilmek için var olma savaşı veren camialar var.

Küme düşme hattındaki her puan; bir kulübün geleceği, bir şehrin umudu, bir ailenin emeği, bir çocuğun yarına dair beklentisi demek. Bu nedenle bu mücadele yalnız zirveyi değil, ligin tamamını ilgilendiriyor. Bugün yalnız tribünlerin değil, tüm Türkiye'nin gözü bu karşılaşmada olacak. Futbol kamuoyu kadar, karar verici makamların ve ülkemizin tüm sorumlu paydaşlarının da böylesine kritik bir müsabakada ortaya konacak yönetim hassasiyetini dikkatle takip edeceğine inanıyoruz.

Çünkü yarın gece çalınacak her düdük, verilecek her karar, sadece skoru değil; emeği, hakkı, adalet duygusunu ve kamu vicdanını etkileyecek. Bu nedenle hata kaldırmayan bir eşikteyiz.Tartışmaya açık değil, güven veren bir yönetim anlayışı beklenmektedir. Hakeminden , VAR'ına , Federasyonuna kadar oyunu yöneten herkes için bugün tek taraf vardır: Hak ve adalet. Çünkü emek tartışmalı bırakılırsa güven zedelenir. Hak gölgelenirse rekabet yara alır. Adalet hissedilmezse futbol kaybeder.

Biz mücadelemizi sahada vereceğiz. Yeter ki oyun kurallarına göre oynansın. Yeter ki emek karşılığını bulsun. Yeter ki hak teslim edilsin. Bizim talebimiz açık: İmtiyaz değil eşitlik. Algı değil hakkaniyet. Tartışma değil adil rekabet. Ve inanıyoruz; oyun adil kaldığında yarın kazanan yalnız bir takım değil, Türk futbolunun itibarı olacaktır." ifadelerine yer verdi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
