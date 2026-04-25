Beşiktaş'ta El Bilal Toure harekatı



El Bilal Toure, Beşiktaş 'ta kalmaya kararlı. Uzun süre sahalardan uzak kalmasına yol açan sakatlığını atlatınca gole kavuşmakta gecikmeyen oyuncu için pazarlıklar kızışacağa benziyor.

BURADA MUTLU

KENDİNE GELİYOR

Sezon başında yapılan anlaşmaya göre Malili forvetin 15 gole ulaşması hâlinde 15 milyon avroluk satın alma opsiyonu devreye girecekti. Ancak ligin sonuna yaklaşılırken Toure bu sayının uzağında, 6 golde kaldı. Buna rağmen teknik heyetin ve yönetimin oyuncudan vazgeçmeye niyeti yok.

Özellikle önceki gün Türkiye Kupası'nda Alanyaspor karşısında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Toure, uzun süren sakatlık döneminin ardından sahalara hızlı bir dönüş yaptı. Golle birlikte moral bulan 24 yaşındaki oyuncunun fiziksel olarak da yukarı yönlü bir grafik çizdiği gözlemleniyor. Beşiktaş, oyuncunun bonservisini almak için şartları zorlayacak. Anlaşmanın 10-11 milyon avro civarında tamamlanması planlanıyor.





KİRALAMAYA SOĞUK

Bonservisini elinde bulunduran Atalanta, El Bilal'i tekrar kiralamakta pek istekli görünmüyor.