24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
4-0
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
3-1
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
0-485'
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
0-178'
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
4-0
24 Nisan
Brest-Lens
3-3

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan bronz madalya!

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Tiran'da bronz madalya aldı.

calendar 24 Nisan 2026 22:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan bronz madalya!
Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya elde etti.

Başkent Tiran'daki organizasyonda kadınlar 72 kiloda mücadele eden dünya şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu, üçüncülük müsabakasına çıktı.

Macar Karolina Pok'u son saniyelerde yaptığı 4 puanlık oyunla 9-6 yenerek üçüncü olan Buse, Avrupa şampiyonalarında 4'üncü bronz madalyasını kazandı.

Milli güreşçi, organizasyon tarihindeki toplam madalya sayısını ise 7'ye (1 altın, 2 gümüş, 4 bronz) çıkardı.

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dün çeyrek finalde Belaruslu Viktoryia Radzkova'yı tuşla mağlup eden Buse Tosun Çavuşoğlu, yarı finalde Polonyalı Wiktoria Choluj'a yenildi.

"EKSİKLERİMİ GÖRDÜM"

Kariyerinde olimpiyat üçüncülüğü bulunan Buse, Tiran'daki bronz madalya maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu kadar zor olacağını tahmin etmiyordum. Bu turnuvada istediğim gibi performans gösteremedim, Avrupa şampiyonu olmayı bekliyordum. Eksiklerimi gördüm." dedi.

Kendisine destek veren herkese teşekkür eden mili sporcu, "Kadın Güreş Mili Takımı olarak olimpiyatlarda başarıya emin adımlarla ilerliyoruz. Bu madalyayı babama armağan ediyorum. Madalya aldım ama çok büyük eksiklerim var. Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat madalyalı bir sporcuyum. Eksiklerimle bu turnuvada yüzleştim. İkinci dünya şampiyonluğum için hocalarımla bu eksiklerimi tamamlayacağım. Çok şükür buradan elim boş dönemedim. Hedefim bronz madalya değildi." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
