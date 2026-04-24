Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan bronz madalya!

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya elde etti.



Başkent Tiran'daki organizasyonda kadınlar 72 kiloda mücadele eden dünya şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu, üçüncülük müsabakasına çıktı.



Macar Karolina Pok'u son saniyelerde yaptığı 4 puanlık oyunla 9-6 yenerek üçüncü olan Buse, Avrupa şampiyonalarında 4'üncü bronz madalyasını kazandı.



Milli güreşçi, organizasyon tarihindeki toplam madalya sayısını ise 7'ye (1 altın, 2 gümüş, 4 bronz) çıkardı.



2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dün çeyrek finalde Belaruslu Viktoryia Radzkova'yı tuşla mağlup eden Buse Tosun Çavuşoğlu, yarı finalde Polonyalı Wiktoria Choluj'a yenildi.



"EKSİKLERİMİ GÖRDÜM"



Kariyerinde olimpiyat üçüncülüğü bulunan Buse, Tiran'daki bronz madalya maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu kadar zor olacağını tahmin etmiyordum. Bu turnuvada istediğim gibi performans gösteremedim, Avrupa şampiyonu olmayı bekliyordum. Eksiklerimi gördüm." dedi.



Kendisine destek veren herkese teşekkür eden mili sporcu, "Kadın Güreş Mili Takımı olarak olimpiyatlarda başarıya emin adımlarla ilerliyoruz. Bu madalyayı babama armağan ediyorum. Madalya aldım ama çok büyük eksiklerim var. Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat madalyalı bir sporcuyum. Eksiklerimle bu turnuvada yüzleştim. İkinci dünya şampiyonluğum için hocalarımla bu eksiklerimi tamamlayacağım. Çok şükür buradan elim boş dönemedim. Hedefim bronz madalya değildi." ifadelerini kullandı.



