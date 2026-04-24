Vincent Kompany: 'Bu eleştiriler doğru değil'

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, ligde Mainz ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Belçikalı teknik adam, kamuoyunda yer alan Bundesliga'yı kazanmanın kolay olduğu eleştirilerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Kompany, "Bundesliga'yı kazanmak kolay değil, göründüğünden daha zor. Şampiyon olmak çok fazla güç ve enerji gerektiriyor. Bu yüzden kendimizle gurur duyuyoruz. Aynı istek ve ruhla devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Bundesliga'da cumartesi günü Mainz ile karşılaşacak Kompany yönetimindeki Bayern Münih, ligde geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan etmişti.



