24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Vincent Kompany: "Bu eleştiriler doğru değil"

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Bundesliga'yı kazanmanın göründüğü kadar kolay olmadığını söyledi.

calendar 24 Nisan 2026 13:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, ligde Mainz ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Belçikalı teknik adam, kamuoyunda yer alan Bundesliga'yı kazanmanın kolay olduğu eleştirilerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Kompany, "Bundesliga'yı kazanmak kolay değil, göründüğünden daha zor. Şampiyon olmak çok fazla güç ve enerji gerektiriyor. Bu yüzden kendimizle gurur duyuyoruz. Aynı istek ve ruhla devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bundesliga'da cumartesi günü Mainz ile karşılaşacak Kompany yönetimindeki Bayern Münih, ligde geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan etmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.