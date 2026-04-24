Mustafa Yumlu: 'Hak ettiğimiz Süper Lig'teyiz'

Mavi-beyazlı takımın şampiyonluğuna savunma bölgesinde gösterdiği başarılı performansla önemli katkı sunan 38 yaşındaki futbolcu, AA muhabirine, takımın 5 yıl sonra Süper Lig'e uzanan başarısını anlattı.



"HERKESİN BÜYÜK EMEĞİ VAR"



Takımda 5 yıldır forma giydiğini hatırlatan tecrübeli futbolcu, şöyle konuştu:



"Bu kulüpte olmaktan dolayı çok mutluyum. İlk geldiğimde şampiyonluk hedefimiz vardı, play-off da oynadık ama bazı sebeplerden hedefimize ulaşamadık. Sonraki dönemlerde takımda dağılma dönemi oldu ve hedefimiz farklılaştı. Ligde kalma ya da play-off oynama gibi hedeflerimiz oldu. Çok şükür o dönemlerden çok zor şartlarda da olsa alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Çünkü burası çok büyük bir camia ve onun üstesinden geldik. Allah'a şükürler olsun ki çektiğimiz sıkıntıların meyvesini bu sene almak nasip oldu. Aramızda olmayanların da bu kulüpte çok emekleri var. Mustafa Akbaş, Göktuğ, Batuhan gibi aklıma gelmeyenlerin hepsinden Allah razı olsun. En büyük destekçilerimden kardeşim Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı en başta bunları sayabilirim. Takımın ağabeyleri ve kaptanları. Yerli ve yabancılara gerçekten çok büyük aile olduk hepsinin çok büyük emekleri var."



Mustafa Yumlu, kardeşleri olarak gördüğü takım arkadaşlarıyla çok güzel bir duruş sergilediklerini belirterek, bu birlik ve beraberliğin meyvesini almak için çok çalıştıklarını dile getirdi.



Kulübün efsanelerinin olduğunu ve takım olarak kulüp tarihine iz bırakmanın sevincini yaşadıklarını söyleyen Mustafa, "Genç arkadaşlarımız çok katkı sağladı. Mustafa Fettahoğlu inanılmaz gelişim gösterdi. Kalecimiz çok değer kattı. Baiye, Rodriguez, çok ekstra oynadı. Benhur kardeşim gibi hepsini tek tek sayamam. Sonradan oyuna giren Sylla, Allah razı olsun hiç küsmedi çok büyük emeği var. Çok kritik maçlarda görev aldı. Eren'in suskun olduğu zaman sahaya çıkarak konuştu. Kimin bu işte hakkı varsa Allah razı olsun." diye konuştu.



"AİLE OLMAYI BAŞARDIK"



Takımın sezon boyu birçok başarıya imza atarak Süper Lig'e çıktığına işaret eden Mustafa Yumlu, şöyle devam etti:



"Sezon başı bize böyle bir şey olacağını söyleseler, açık ve net olarak böyle bir şeyin imkanı yoktu. Tahminim kadar bizim ligin tarihinde böyle bir şey yok. İnanmazdık çünkü mütevazı bir kadro ve bütçemiz var. Kendi içimizde play-off oynarsak ne mutlu diye düşünüyorduk ama çok şükür öyle bir aile ortamımız oldu ki, gelenler de ayak uydurdu ve bize çok yardımcı oldular. Oyuncularda hiçbir zaman sıkıntı olmadı. Teknik ekiple, başkanımızla çok büyük bir aile olduk. Onursal başkanımız Mehmet Sekmen ve Ahmet Dal başkanımız hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı ve kimseye muhtaç etmedi. Bence bunun en başı müthiş bir aile ortamı olmasıdır. Maçlarda rekor kıracağımız hiç aklımıza gelmedi. Kazandıktan sonra diğer maçta nasıl mücadele edebiliriz diye odaklanıyorduk. Böyle devam edince rekorun kırıldığını fark ettik. Açıkçası biz de o durumun içinde kaptırmışız ki rekor kıracağımız aklımıza gelmedi bir anda önümüzde oluştu. Çok şükür futbol şansımız da oldu. Yaradan 'Yürü ya kulum' dedi. Allah isteyince önünde hiçbir engel duramıyor. Böyle bir rekorun ve serinin bize nasip olması nedeniyle çok mutlu ve gururluyuz."



Mustafa Yumlu, savunmadaki başarısının sadece kendisine ait olmadığını, savunmanın en öndeki futbolcuyla başladığını vurgulayarak, bu yönde takım olarak büyük özveriyle hareket ettiklerini anlattı.



"TAKIMDA HERKES ASKER"



Mücadelelerinden bahseden Mustafa, şunları kaydetti:



"Bizde general ya da komutan yoktu, takım hep askerdi. Allah bize o yüzden nasip etti çünkü herkes koşup mücadele ediyordu. Topu nasıl kazanırız, topun bizde kalma süresini nasıl uzatırız, onun peşindeydik. Hemen hemen de bunu çoğunlukla başardık. 2-3 maç belki tersi oldu ama onda da kesinlikle taktik vardı. En az gol yiyen en büyük sebeplerden birisi topa sahip olunması çünkü bu çok önemli. Savunma anlamında iyi işler yaptık ama kalecimiz de çok iyiydi. Biz asker olduğumuzdan ve çok mücadele ettiğimizden dolayı topu kaleden uzak tuttuğumuz her maçtan en az gol yiyen takım olduk. Az yememize rağmen çok da gol attık, en önemlisi de bu zaten. Bunda teknik ekip ve oyuncuların çok büyük emeği var."



Erzurum şehrinin ve Erzurumspor FK'nin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu belirten Mustafa Yumlu, "Kariyerimde çok özel günlerim oldu ama ben bu kulüp için hem kendimi adadım hem de tam olgun zamanlarımda bu kulüpte oynadım. Bu şehir ve camia bize sahip çıktı ve çok sevdi. Çocuklarım bu şehirde büyüdü ve okula gidiyorlar. Şehir bizi bağrına bastı. Futbol hayatımın ardından bu şehirde yaşamayı düşünüyorum. Bu şehrin dinamiklerinden olmak istiyorum en büyük hedeflerimden birisi de bu. Kulüpte görev verirlerse her zaman çalışmayı, mevkisi ne olursa olsun bu kulüpte görev yapmayı düşünüyorum. Buna büyüklerimiz karar verecek. Hem oynadığımda hem de futbolu bıraktıktan sonra bu kulüpte asker olmaya devam edebilirim. Çünkü bu kulüp benim için çok özel ve gerçekten çok seviyorum. Bazı Anadolu kulüplerinde oynadım ama bu kulübün yeri başka, burası farklı bir yer. Huzur, rahatlık ve oyuncunun konforu anlamında bence çok güzel bir yerdeyiz. Bunları onursal başkanımız ve kulüp başkanımız sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Mustafa Yumlu, mevcut teknik direktör Serkan Özbalta ve o dönem mavi-beyazlı takıma gelmesine vesile olan teknik direktör Muzaffer Bilazer'e özellikle teşekkür ederek, "Muzaffer hocam bizim için çok değerli. Oyuncu, antrenör ve sportif direktör olarak bu şehre çok hizmet etmiş birisi. 5 sene önceki yapılanmamıza çok katkısı var. Buraya gelmemdeki en büyük nedenlerden biri Muzaffer hocamdı. Ona söz vermiştim. Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı ve Mustafa Fettahoğlu'nu da o getirdi. Burada kalmamızda da emeği var. Kaptan ve kardeşi olarak ona teşekkür ediyorum. Onu çok seviyorum, bu kulüp için çok değerli. Serkan hocama da teşekkür ediyorum. Bu sene geldi çok emek verdi, fedakarlıklar yaptı. Bu kulübe kimin emeği varsa Allah razı olsun. Hak ettiğimiz yere Süper Lig'e geldik." ifadelerini kullandı.



