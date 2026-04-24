Mike James - Monaco birlikteliği sona eriyor!

EuroLeague ekiplerinden, aynı zamanda son Final Four finalisti Monaco'nun Amerikalı yıldız guardı Mike James bu yaz Monaco'dan ayrılacağını açıkladı.



Fransız gazetesi L'equipe'in yazmış olduğu habere göre Mike James, gelecek sezon Monaco forması giymeyecek.





Gelecek sezon Monaco formasını giyme ihtimaline dair herhangi bir senaryo olup olmadığı sorulduğunda "Hayır" cevabını verdi.





James, hakkında çıkan tüm transfer söylentilerini ise şu sözlerle yalanladı: "Henüz hiçbir yerle imzalamadım, kimseyle de görüşmedim. Şu an sadece sezonu en iyi şekilde bitirmeye odaklanmış durumdayım."





Mike James, bu sezon EuroLeague'de 16.7 sayı, 3.4 ribaund ve 6.5 asist ortalamasını yakaladı.



