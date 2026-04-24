24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Mike James - Monaco birlikteliği sona eriyor!

EuroLeague takımlarından Monaco'nun guardı Mike James, gelecek sezon Fransız takımda yer almayacağını açıkladı.

calendar 24 Nisan 2026 14:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



EuroLeague ekiplerinden, aynı zamanda son Final Four finalisti Monaco'nun Amerikalı yıldız guardı Mike James bu yaz Monaco'dan ayrılacağını açıkladı.

Fransız gazetesi L'equipe'in yazmış olduğu habere göre Mike James, gelecek sezon Monaco forması giymeyecek.

Gelecek sezon Monaco formasını giyme ihtimaline dair herhangi bir senaryo olup olmadığı sorulduğunda "Hayır" cevabını verdi.

James, hakkında çıkan tüm transfer söylentilerini ise şu sözlerle yalanladı: "Henüz hiçbir yerle imzalamadım, kimseyle de görüşmedim. Şu an sadece sezonu en iyi şekilde bitirmeye odaklanmış durumdayım."

Mike James, bu sezon EuroLeague'de 16.7 sayı, 3.4 ribaund ve 6.5 asist ortalamasını yakaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.