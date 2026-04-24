EuroLeague'de normal sezonun en iyi 5'i belli oldu

EuroLeague'de normal sezonun "en iyi 5"i EuroLeague tarafından belirlendi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, normal sezonun en iyi 5'i, başantrenör, takım kaptanları, medya ve taraftarların oylarıyla belirlendi.
En iyi 5'te Olympiakos'tan Sasha Vezenkov ve Nikola Milutinov, Zalgiris Kaunas'tan Sylvain Francisco, Valencia Basket'ten Jean Montero ve Hapoel Tel Aviv'den Elijah Bryant yer aldı.
Sezonun sayı kralı Vezenkov, kariyerinde 4. kez en iyi 5'e seçildi.
Sezonun ikinci 5'inde ise Fenerbahçe Beko'dan Wade Baldwin ve Talen Horton-Tucker, Olyimpiakos'tan Tyler Dorsey, Panathinaikos'tan Kendrick Nunn ve Real Madrid'den Walter Tavares yer aldı.
İLK 5
Sylvian Francisco
Elijah Bryant
Sasha Vezenkov
Jean Montero
Nikola Milutinov
İKİNCİ 5
Wade Baldwin
Talen Horton-Tucker
Tyler Dorsey
Kendrick Nunn
Walter Tavares
