EuroLeague'de normal sezonun en iyi 5'i belli oldu

EuroLeague'de normal sezonun tamamlanmasının ardından sezonun en iyi 5'i açıklandı.

24 Nisan 2026 15:17
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
EuroLeague'de normal sezonun en iyi 5'i belli oldu
EuroLeague'de normal sezonun "en iyi 5"i EuroLeague tarafından belirlendi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, normal sezonun en iyi 5'i, başantrenör, takım kaptanları, medya ve taraftarların oylarıyla belirlendi.

En iyi 5'te Olympiakos'tan Sasha Vezenkov ve Nikola Milutinov, Zalgiris Kaunas'tan Sylvain Francisco, Valencia Basket'ten Jean Montero ve Hapoel Tel Aviv'den Elijah Bryant yer aldı.

Sezonun sayı kralı Vezenkov, kariyerinde 4. kez en iyi 5'e seçildi.

Sezonun ikinci 5'inde ise Fenerbahçe Beko'dan Wade Baldwin ve Talen Horton-Tucker, Olyimpiakos'tan Tyler Dorsey, Panathinaikos'tan Kendrick Nunn ve Real Madrid'den Walter Tavares yer aldı.

İLK 5

Sylvian Francisco
Elijah Bryant
Sasha Vezenkov
Jean Montero
Nikola Milutinov

İKİNCİ 5

Wade Baldwin
Talen Horton-Tucker
Tyler Dorsey
Kendrick Nunn
Walter Tavares

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
