EuroLeague'de normal sezonun en iyi 5'i belli oldu

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, normal sezonun en iyi 5'i, başantrenör, takım kaptanları, medya ve taraftarların oylarıyla belirlendi.



En iyi 5'te Olympiakos'tan Sasha Vezenkov ve Nikola Milutinov, Zalgiris Kaunas'tan Sylvain Francisco, Valencia Basket'ten Jean Montero ve Hapoel Tel Aviv'den Elijah Bryant yer aldı.



Sezonun sayı kralı Vezenkov, kariyerinde 4. kez en iyi 5'e seçildi.



Sezonun ikinci 5'inde ise Fenerbahçe Beko'dan Wade Baldwin ve Talen Horton-Tucker, Olyimpiakos'tan Tyler Dorsey, Panathinaikos'tan Kendrick Nunn ve Real Madrid'den Walter Tavares yer aldı.



İLK 5



Sylvian Francisco

Elijah Bryant

Sasha Vezenkov

Jean Montero

Nikola Milutinov



İKİNCİ 5



Wade Baldwin

Talen Horton-Tucker

Tyler Dorsey

Kendrick Nunn

Walter Tavares



