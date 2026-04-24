24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Fenerbahçe'de Asensio bireysel çalıştı

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarına devam etti. Tedavisinde sona gelinen Marco Asensio, çalışmalarını bireysel sürdürdü.

calendar 24 Nisan 2026 14:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü derbide Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda core hareketleriyle başladı.

Sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

ASENSIO'NUN DURUMU

Tedavisinde sona gelinen Marco Asensio, çalışmalarını bireysel sürdürdü.

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını cumartesi günkü antrenmanla tamamlayacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
