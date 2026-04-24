Gianluca Prestianni'ye 6 maç men cezası!

UEFA, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Gianluca Prestianni'ye Real Madrid maçında Vinicius Junior'a yönelik "ayrımcı davranışı" nedeniyle 6 maç men cezası verdi.



Rövanşta forma giymeyen iki maçta daha cezalı durumda olacak 20 yaşındaki futbolcunun, kalan 3 maçlık cezası ise 2 yıl ertelendi.



NELER YAŞANDI?



UEFA Şampiyonlar son 16 play-off turu ilk maçında Benfica ile Real Madrid arasında oynanan maça yaşanan olaylar damga vurdu.



Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vinicius Junior, golün ardından kendisine ırkçı davranışlarda bulunulduğu iddiasıyla saha kenarına gelmişti. Brezilyalı yıldız, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etmişti.



Arjantinli Prestianni, ilk maçın ardından başlayan soruşturma nedeniyle Real Madrid ile oynanan rövanş maçında forma giyememişti. UEFA, 6 maçlık cezaya bu maçın da dahil olduğunu duyurdu.



