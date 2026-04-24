Gianluca Prestianni'ye 6 maç men cezası!

UEFA, Benficalı Gianluca Prestianni'ye ırkçılık yaptığı için 6 maç ceza verdi.

calendar 24 Nisan 2026 15:53 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 16:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Gianluca Prestianni'ye Real Madrid maçında Vinicius Junior'a yönelik "ayrımcı davranışı" nedeniyle 6 maç men cezası verdi.

UEFA, şubat ayında oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ın Gianluca Prestianni'ye dair "ırkçılık iddialarını" karara bağladı.

Disiplin Kurulu, Arjantinli futbolcuyu "ayrımcı davranışından" dolayı 6 maçtan men etti.

Rövanşta forma giymeyen iki maçta daha cezalı durumda olacak 20 yaşındaki futbolcunun, kalan 3 maçlık cezası ise 2 yıl ertelendi.

NELER YAŞANDI?

UEFA Şampiyonlar son 16 play-off turu ilk maçında Benfica ile Real Madrid arasında oynanan maça yaşanan olaylar damga vurdu.

Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vinicius Junior, golün ardından kendisine ırkçı davranışlarda bulunulduğu iddiasıyla saha kenarına gelmişti. Brezilyalı yıldız, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etmişti.

Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Benfica'yı Vinicius Junior'ın 50. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmişti.

Arjantinli Prestianni, ilk maçın ardından başlayan soruşturma nedeniyle Real Madrid ile oynanan rövanş maçında forma giyememişti. UEFA, 6 maçlık cezaya bu maçın da dahil olduğunu duyurdu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
