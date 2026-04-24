Süper Lig'de 13 takımın 34 farklı hocası

Takımlar Giden Gelen Gaziantep FK İsmet Taşdemir, Burak Yılmaz (İki kez ayrıldı) Mirel Matei Radoi Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer Sergen Yalçın Fenerbahçe Jose Mourinho Domenico Tedesco RAMS Başakşehir Çağdaş Atan Nuri Şahin ikas Eyüpspor Selçuk Şahin, Orhan Ak Atila Gerin Zecorner Kayserispor Markus Gisdol, Radomir Djalovic Erling Moe Hesap.com Antalyaspor Emre Belözoğlu, Erol Bulut Sami Uğurlu Gençlerbirliği Hüseyin Eroğlu, Volkan Demirel, Metin Diyadin, Levent Şahin Volkan Demirel Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Marcel Licka, Onur Can Korkmaz Aleksandar Stanojevic TÜMOSAN Konyaspor Recep Uçar, Çağdaş Atan İlhan Palut Çaykur Rizespor İlhan Palut Recep Uçar Kasımpaşa Şota Arveladze Emre Belözoğlu Samsunspor Thomas Reis Thorsten Fink

Söz konusu 13 ekipten biri olan Gençlerbirliği, 4 teknik adamla yol ayrımına gitti ve Volkan Demirel'i 2 kez göreve getirdi.Ligde mücadele eden takımlarda bu sezon 21'i Türk, 14'ü yabancı 35 teknik direktör görev yaptı.Süper Lig'deki ekiplerden 13'ü teknik direktör değişikliğine giderken 5 takım, sezona başladığı hocalarla yoluna devam ediyor.Süper Lig'de bu sezon Beşiktaş ve Fenerbahçe, birer gün arayla teknik direktörleriyle yol ayrımına gitti.Sezona Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde başlayan Beşiktaş, Avrupa kupalarında istediği sonuçları alamayınca Norveçli teknik adam ile yollarını ayırdı ve göreve Sergen Yalçın'ı getirdi.Jose Mourinho ile sezona giriş yapan Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda Portekiz ekibi Benfica'ya elendi. Sarı-lacivertliler, olumsuz sonuçlar nedeniyle Mourinho ile yollarını ayırıp İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco'ya teknik direktörlük koltuğunu emanet etti.Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, bu sezon 4 farklı teknik direktör yönetiminde çalıştı.Genel kurullarında başkan değişiklikleri de yaşayan Ankara ekibi, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile sezona başladı. Kötü gidişatın ardından Eroğlu'ya veda eden kırmızı-siyahlılar, göreve Volkan Demirel'i getirdi ancak Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendikleri maçın ardından istifa etti. Bu istifanın ardından takım, teknik direktör Metin Diyadin'e verildi.Metin Diyadin'in ligdeki 6 maçın ardından görevi bırakmasıyla Levent Şahin, Ankara takımın bu sezonki dördüncü teknik direktörü oldu. Şahin'in 2 maçlık performansının ardından Volkan Demirel yeniden Gençlerbirliği'nin başına geçti.Volkan Demirel yönetimindeki başkent temsilcisi, ligde kalma mücadelesi veriyor.Bu sezonun en erken teknik adam değişikliğine giden takım Gaziantep FK oldu.2025-26 sezonuna İsmet Taşdemir yönetiminde giren Gaziantep temsilcisi, ligdeki ilk 2 maçını kaybedince tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı.İsmet Taşdemir'in yerine göreve başlayan Burak Yılmaz, 15 Aralık'ta görevinden istifa etti. Genç teknik adam, istifasından 4 gün sonra tekrar Gaziantep FK ile anlaştı.Yılmaz, ligde 29. hafta oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle Gaziantep FK'de Burak Yılmaz dönemi sona erdi.Rumen teknik adam Mirel Matei Radoi'yi göreve getiren kırmızı-siyahlılar, böylelikle 3 farklı teknik direktörle çalışmış oldu.Süper Lig'in 30 haftalık zaman diliminde Hesap.com Antalyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor, Zecorner Kayserispor ve Gaziantep FK, 3'er teknik adamla mesai yaptı.Ligde istediği sonuçları alamayan ekiplerden Antalyaspor, Emre Belözoğlu ve Erol Bulut ile yol ayrımına giderken kırmızı-beyazlılar, Sami Uğurlu yönetiminde ligde kalma mücadelesi veriyor.Süper Lig'de son basamaktaki Fatih Karagümrük, sezona Marcel Licka ile başlarken olumsuz saha sonuçlarının ardından teknik direktörlük koltuğu, Onur Can Korkmaz'a teslim edildi. Sonrasında İstanbul ekibinde Korkmaz ile vedalaşıldı ve Aleksandar Stanojevic görevi devraldı. İstanbul ekibi, ligde 18. ve son basamakta bulunuyor.Eyüpspor da ikişer kez teknik adam değiştiren ekiplerden biri olarak göze çarptı. 2025-26 sezonuna Selçuk Şahin ile giren eflatun-sarılı takım, daha sonra Orhan Ak ile yoluna devam etti. İstanbul ekibi, sezonun devre arasında ise Ak ile yollarını ayırdı ve göreve yardımcı antrenörlerden Atila Gerin getirildi. Gerin'in ekibi de ikinci sezonlarını geçirdikleri Süper Lig'de kalmanın hesabını yapıyor.Sezona teknik direktör Recep Uçar ile giren Konyaspor, daha sonra göreve Çağdaş Atan'ı getirdi. Konya temsilcisi, daha sonra Atan ile yollarını ayırma kararı aldı. Çağdaş Atan'ın yerine gelen İlhan Palut, yeşil-beyazlı takımın bu sezonki üçüncü teknik direktörü oldu.Kayserispor ise Alman teknik adam Markus Gisdol ile sezona girerken ilk 8 maçta alınan sonuçların ardından Radomir Djalovic, görevi devraldı. Djalovic ile alt sıralardan kurtulamayan Kayseri temsilcisi, sezon başında Beşiktaş'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer'in yardımcısı Erling Moe'ye takımı emanet etti. Ligde 17. sırada bulunan Moe yönetimindeki sarı-kırmızlılar, kalan 4 haftada küme düşmeme mücadelesi verecek.Gaziantep FK de İsmet Taşdemir ve Burak Yılmaz'ın ardından göreve getirilen Mirel Matei Radoi ile orta sıralarda ligdeki mücadelesine devam ediyor.Süper Lig'de son yıllardaki en istikrarlı birliktelik Galatasaray ile teknik direktör Okan Buruk arasında yaşanıyor.Göreve 1 Temmuz 2022'de başlayan Buruk, geride kalan 3,5 yılda 3 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa zaferleri yaşadı.Okan Buruk'u Kasım 2023'ten bu yana Göztepe'yi çalıştıran Stanimir Stoilov izliyor.Süper Lig'de 5 takım, sezona başladıkları teknik adamlarla yollarına devam ediyor.Galatasaray'da Okan Buruk'un yanı sıra Trabzonspor'da Fatih Tekke, Kocaelispor'da Selçuk İnan, Corendon Alanyaspor'da Joao Pereira ve Göztepe'de Stanimir Stoilov koltuklarını korudu.Süper Lig'de geride kalan 30 haftada 21 Türk, 14 yabancı teknik direktör görev yaptı.Ligde Türk antrenörler Atila Gerin, Burak Yılmaz, Çağdaş Atan, Emre Belözoğlu, Erol Bulut, Fatih Tekke, Hüseyin Eroğlu, İlhan Palut, İsmet Taşdemir, Levent Şahin, Metin Diyadin, Nuri Şahin, Okan Buruk, Onur Can Korkmaz, Orhan Ak, Recep Uçar, Sami Uğurlu, Selçuk İnan, Selçuk Şahin, Sergen Yalçın ve Volkan Demirel saha kenarında takımlarına taktik verdi.Süper Lig'de bu sezon yabancı çalıştırıcılar Aleksandar Stanojevic, Domenico Tedesco, Erling Moe, Joao Pereira, Jose Mourinho, Marcel Licka, Markus Gisdol, Mirel Matei Radoi, Ole Gunnar Solskjaer, Radomir Djalovic, Stanimir Stoilov, Şota Arveladze, Thomas Reis ve Thorsten Fink takımlarının başında yer aldı.Süper Lig'de geride kalan 30 haftada yaşanan teknik direktör değişiklikleri şöyle: