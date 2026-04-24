Başkanların karşılıklı derbi karnesi!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 17, Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran ise 3. kez derbi heyecanı yaşayacak.

24 Nisan 2026 11:44
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesiyle sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, 17. Fenerbahçe derbisi, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ise 3. Galatasaray derbisi heyecanını yaşayacak.

DURSUN ÖZBEK'İN DERBİ TABLOSU
Galatasaray Kulübünde 2 farklı dönemde başkanlık yapan Dursun Özbek; lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da 16 kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşadı.

Sarı-kırmızılılarda başkanlık koltuğuna ilk olarak 23 Mayıs 2015 tarihinde oturan ve 23 Ocak 2018'e kadar görevde bulunan Özbek, bu dönemde ligde 5, Türkiye Kupası'nda ise 1 Fenerbahçe derbisi gördü.

Galatasaray ligdeki müsabakalarda rakibine 2 kez kaybedip 3 kez de berabere kaldı. 2015-16 sezonunda oynanan Türkiye Kupası finalinde ise Podolski'nin golüyle 1-0 kazanarak kupaya uzandı.

2022 yılının haziran ayında yeniden başkanlığa seçilen Özbek, ikinci döneminde 7 lig, 2 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası olmak üzere 10 Fenerbahçe derbisine şahitlik etti.

Bu süreçte, Süper Lig'deki 7 müsabakada sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler ise 1 derbi zaferi kazandı. 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Şanlıurfa'da 7 Nisan 2024'te oynanan Süper Kupa karşılaşması ise Fenerbahçe'nin ilk dakikada sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın hükmen 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı.

SARAN'IN İLK KUPASI GALATASARAY'A KARŞI

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, 7 aylık dönemindeki 6. derbi heyecanını yaşayacak.

Sarı-lacivertli ekip, Saran'ın başkanlığında Galatasaray ile 1'i lig, 1'i Turkcell Süper Kupa olmak üzere 2, Beşiktaş ile de 2'si lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 derbi maça çıktı.

Beşiktaş karşısında ligdeki 2 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise rakibine mağlup oldu.

Saran, Galatasaray ile oynanan 2 derbide ise mağlubiyet yaşamadı. Ligde oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanırken iki takım, 10 Ocak 2026'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe; Guendouzi ve Oosterwolde'nin golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken Süper Kupa'nın da sahibi oldu.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, bu sonuçla futboldaki ilk kupasını da Galatasaray galibiyetiyle aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
