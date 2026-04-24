Beşiktaş'a Doumbia'dan kötü haber: Transfer süreci zora girdi

Beşiktaş yönetimi, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında orta saha rotasyonunu güçlendirmek amacıyla uzun süredir peşinde olduğu Doumbia transferinde beklenmedik bir engelle karşılaştı.



Teknik heyetin raporu doğrultusunda temaslarını sıklaştıran siyah-beyazlı yetkililer, oyuncunun kulübü ve menajeriyle yürütülen görüşmelerde önemli bir mesafe kat etmişti. Ancak son yapılan görüşmelerin ardından Doumbia tarafının öne sürdüğü yeni şartlar ve oyuncunun kariyer planlamasındaki ani değişiklik, Beşiktaş camiasında moralleri bozdu.



İtalyan basınında yer alan ve Nico Schira tarafından da paylaşılan habere göre Doumbia, kariyer planlamasını farklı bir doğrultuda şekillendirmek istiyor.



Transferin bitme noktasına geldiği düşünülürken gelen bu haber, yönetimin alternatif isimlere yönelmesine neden oldu.



DİĞER LİGLERDEN GELEN İLGİ OYUNCUYU GERİ ADIMA ZORLADI





Sürecin detaylarına bakıldığında, oyuncunun Avrupa'nın diğer büyük liglerinden de ciddi taliplerinin olması Beşiktaş'ın elini zorlaştıran en büyük etken olarak öne çıkıyor.



DİĞER ETKEN: MAAŞ BEKLENTİSİ



Özellikle oyuncunun yüksek maaş beklentisi ve sözleşmedeki bonus maddeleri konusundaki ısrarcı tutumu, görüşmelerin tıkanma noktasına gelmesine yol açtı.



Beşiktaş yönetimi her ne kadar transferi bitirmek için tüm imkanlarını zorlasa da oyuncunun son kararı ve kulübüyle olan pürüzlerin giderilememesi, bu transferin gerçekleşme ihtimalini zayıflattı. Taraftarların büyük umutlarla beklediği yıldız isim için önümüzdeki günlerde yapılacak son bir hamle transferin kaderini belirleyecek olsa da mevcut tablo şu an için siyah-beyazlıların aleyhine görünüyor.







