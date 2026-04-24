24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Beşiktaş'a Doumbia'dan kötü haber: Transfer süreci zora girdi

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı yıldız oyuncu Doumbia cephesinden transfer planlarını altüst eden bir haber geldi.

calendar 24 Nisan 2026 09:51 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 09:52
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş yönetimi, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında orta saha rotasyonunu güçlendirmek amacıyla uzun süredir peşinde olduğu Doumbia transferinde beklenmedik bir engelle karşılaştı.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda temaslarını sıklaştıran siyah-beyazlı yetkililer, oyuncunun kulübü ve menajeriyle yürütülen görüşmelerde önemli bir mesafe kat etmişti. Ancak son yapılan görüşmelerin ardından Doumbia tarafının öne sürdüğü yeni şartlar ve oyuncunun kariyer planlamasındaki ani değişiklik, Beşiktaş camiasında moralleri bozdu.

İtalyan basınında yer alan ve Nico Schira tarafından da paylaşılan habere göre Doumbia, kariyer planlamasını farklı bir doğrultuda şekillendirmek istiyor.

Transferin bitme noktasına geldiği düşünülürken gelen bu haber, yönetimin alternatif isimlere yönelmesine neden oldu.

DİĞER LİGLERDEN GELEN İLGİ OYUNCUYU GERİ ADIMA ZORLADI

Sürecin detaylarına bakıldığında, oyuncunun Avrupa'nın diğer büyük liglerinden de ciddi taliplerinin olması Beşiktaş'ın elini zorlaştıran en büyük etken olarak öne çıkıyor.

DİĞER ETKEN: MAAŞ BEKLENTİSİ

Özellikle oyuncunun yüksek maaş beklentisi ve sözleşmedeki bonus maddeleri konusundaki ısrarcı tutumu, görüşmelerin tıkanma noktasına gelmesine yol açtı.

Beşiktaş yönetimi her ne kadar transferi bitirmek için tüm imkanlarını zorlasa da oyuncunun son kararı ve kulübüyle olan pürüzlerin giderilememesi, bu transferin gerçekleşme ihtimalini zayıflattı. Taraftarların büyük umutlarla beklediği yıldız isim için önümüzdeki günlerde yapılacak son bir hamle transferin kaderini belirleyecek olsa da mevcut tablo şu an için siyah-beyazlıların aleyhine görünüyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
