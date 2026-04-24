Evini bu rakama satıp Dünya Kupası'na gidiyor!

İlk biletini 5 dolara almıştı. Bu yıl finalin bileti 10.990 dolar. Ama Andy Milne hiçbir zaman gitmedi demedi — ve bu yıl da demeyecek. 62 yaşındaki emekli İngiliz öğretmen, Dünya Kupası için evini satıyor. 10. turnuvasına hazırlanan Milne'in hikâyesi, futbolun neden sadece bir oyun olmadığını bir kez daha hatırlatıyor.



5 DOLARLIK BİLETTEN 465.000 DOLARLIK EVE



1982. Andy Milne 19 yaşında. İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası'na gitmeye karar verir. İlk biletini yaklaşık 5 dolara alır — bugünün parasıyla bile ucuz bir giriş. O maç ona bir şey yapar; tam olarak ne olduğunu tarif etmek zor ama geri dönüşü olmayan bir kapıdan geçer.



44 yıl sonra, 2026. Andy Milne 62 yaşında. Dünya Kupası 10. kez kapısını açıyor ve o yine orada olmak istiyor. Ama bu sefer bilet fiyatı 5 dolar değil. Final bileti 10.990 dolar. Dahası, 7 haftayı Kuzey Amerika'da geçirecek. Uçuşlar, konaklamalar, şehirler arası yolculuklar... Hesap tutmuyor. Çözüm? Cheshire'daki ikinci evini satmak.



"Ev, Dünya Kupası için satışa çıkıyor" dedi Milne, İngiliz gazetesi The Mirror'a. "27 yıldır sahip olduğumuz ikinci bir evimiz vardı, artık nakde çevirmenin tam zamanı geldi." Ev, 350.000 İngiliz sterlini — yaklaşık 465.000 dolar — fiyat etiketiyle piyasaya çıktı. (20 milyon 929 bin 929 TL)



ŞU AN TAYLAND'DA YAŞIYOR, EVİ SATILINCA YOLA ÇIKIYOR



Andy Milne, erken emeklilik sonrası Tayland'a taşındı. Cheshire'daki evi zaten yıllardır kiracılara tahsis edilmişti. Ama turnuva masrafları bu kez o denklemi bozdu. Milne, 3 Haziran'da ABD'ye uçuyor ve tam 7 hafta Kuzey Amerika'da kalacak. İngiltere'nin tüm maçlarına gitmek için biletlerini çoktan ayarladı — finali de dahil.



NBC News ve ESPN'in haberleştirdiğine göre Milne'in programı şöyle: İngiltere'nin ilk maçı 17 Haziran'da Dallas'ta Hırvatistan karşısında, AT&T Stadium'da. Ardından 23 Haziran'da Foxborough, Massachusetts'te Gana maçı. Grup aşamasını 27 Haziran'da New Jersey'de Panama ile kapatıyor. Ve eğer İngiltere ilerlerse — Milne'in biletleri finale kadar hazır.



"Kesinlikle turnuvanın tamamını görmek istiyorum" dedi Milne. "Bu çok paraya mal olacak."



Ama program yalnızca futboldan ibaret değil. Aralara sıkıştırdığı bir ek durak var: Memphis'te Elvis Presley'in Graceland'ını ziyaret etmek.



"İNGİLİZ TARAFTARLAR GİTTİKLERİ HER YERE DALAR"



Milne, FOX 4 Dallas'a verdiği röportajda ise İngiliz taraftar ruhunu şöyle özetledi: "İngiliz taraftarlar, hangi şehir, hangi ülke olursa olsun içine dalmayı sever. Dallas'a gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Brisket'i, Tex-Mex'i ve dondurucu margaritaları duyduk. Hepsini tatmak istiyorum."



Ve futbol sahnesine döndüğünde sesi değişiyor: "Milli marş çalmaya başladığında, kendi marşını söylerken biliyorsun ki 2 dakika sonra maç başlayacak. O his inanılmaz."



KATAR 2022'DE DÜNYAYI TANIDI — ŞİMDİ KİTAP YAZIYOR



Andy Milne'i bugün dünya çapında tanıyan pek çok insan var. Bunun sebebi futbol değil — daha doğrusu sadece futbol değil. Qatar 2022'de fotoğrafçıların dikkatini çeken bir detay vardı: Her maçta elinde bir kupa replikası taşıyan, İngiltere forması giyen bu adam kim?



Sosyal medya araştırmaya başladı. Ve geri gide gide buldu: 1982'den bu yana her Dünya Kupası'nda aynı adam, aynı tutku, her seferinde biraz daha yaşlı, her seferinde aynı coşkuyla. Kupa replikasına "Sophie the Trophy" adını taktı. Viral oldu. BBC, Sky Sports ve TalkSport ona ulaştı. "That World Cup Guy" lakabı yapıştı.



Amazon ve Kobo'da ön siparişe açılan kitabı şimdi çıkmak üzere: "That World Cup Guy: From Spain 1982 to USA 2026, One Fan's Incredible Journey." 40 yıllık bir aşkın anı defteri. Kitapta tüm maceralar var: Rio'daki sokak partileri, Brezilya barbeküleri, İtalyan piazzaları, Tayland sahil barları... Ve en çarpıcı olanı: Bir maça Rumen gazeteci kimliğiyle sızdığı gün.



İLK BİLET 5 DOLAR — ŞİMDİ FİNAL 10.990 DOLAR



Bu hikayenin içinde yatan en acı rakam şu: Andy Milne, 1982'de ilk Dünya Kupası biletini yaklaşık 5 dolara aldı. 2026'da final bileti 10.990 dolara çıktı.



FIFA, Aralık 2025'te bilet satışlarını açarken en ucuz fiyatı 140 dolar olarak belirledi. Nisan 2026'da satışlar yeniden açıldığında tavan 10.990'a fırladı. Üstüne bir de yeni "ön sıra" kategorisi geldi — bu ek fiyatlandırma hayranların öfkesine yol açtı. Dahası, MetLife Stadium'a New Jersey Transit biletinin gidiş-dönüşü 150 dolar — normal tarife fiyatının 12 katı.



Yeni Jersey Valisi Mikie Sherrill, FIFA'ya açıkça çıkıştı: "FIFA taraftar taşımak için sıfır dolar ayırdı. Biz 8 maç için 48 milyon dolar harcayacağız."



Milne Dallas'a röportajında — "Her turnuvaya büyük umutla gidiyoruz, ama gerçekçiliği de yanımıza alarak."



44 yıl önce İspanya'da bir maç ona bu kapıyı açtı. Şimdi o kapının önünde bir ev satıyor. Çünkü bazı şeyler fiyata bakılarak yapılmaz.



Andy Milne — "Dünya Kupası Adamı"



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Kim?

İsim: Andy Milne

Yaş: 62

Meslek: Emekli öğretmen (eski Grange Okulu, Northwich fen bilimleri müdürü)

Yaşadığı yer: Tayland

Lakabı: "That World Cup Guy"



⚽ Dünya Kupası sicili

1982 İspanya ✅ | 1986 Meksika ✅ | 1990 İtalya ✅ | 1994 ABD ✅

1998 Fransa ✅ | 2002 Japonya/G.Kore ✅ | 2006 Almanya ✅

2010 G.Afrika ✅ | 2014 Brezilya ✅ | 2018 Rusya ✅ | 2022 Katar ✅

2023 Kadınlar Dünya Kupası ✅

2026 ABD/Meksika/Kanada → 10. turnuva



💰 Bilet fiyatlarının evrimi

1982: ~5 dolar | 2026 Final: 10.990 dolar



🏟️ İngiltere'nin 2026 maç takvimi

17 Haziran — Hırvatistan (Dallas, AT&T Stadium)

23 Haziran — Gana (Foxborough, Massachusetts)

27 Haziran — Panama (New Jersey)



[Milne final dahil tüm maçlar için bilet aldı]