Beşiktaş'ta tam isabet: Hyeon-gyu Oh

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, performansıyla dikkat çekiyor.
Güney Koreli futbolcu, son olarak Alanyaspor ile Türkiye Kupası'nda oynanan çeyrek final maçında da ağları havalandırdı.
25 yaşındaki futbolcu, bu golüyle birlikte Beşiktaş'ta 8 gole ulaştı. Beşiktaş'ta 12 maçta süre bulan Oh, 8 golüyle birlikte 2 asist yaparak 10 gole etki etti.
Oh'un bu performansının ardından transferiyle ilgili, "Tam isabet." yorumları yapıldı.
