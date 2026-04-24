23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
1-3
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
3-0
23 Nisan
Levante-Sevilla
2-0
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
1-0
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
1-1
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
0-0
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
6-1
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
2-0
23 Nisan
Casa Pia-Braga
0-1
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
2-2
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
1-1
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
1-2
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
2-1UZS

Beşiktaş'ta tam isabet: Hyeon-gyu Oh

Beşiktaş'ın devre arası kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlılarda 12 maçta 10 gole etki etti ve dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

calendar 24 Nisan 2026 08:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, performansıyla dikkat çekiyor.

Güney Koreli futbolcu, son olarak Alanyaspor ile Türkiye Kupası'nda oynanan çeyrek final maçında da ağları havalandırdı.

25 yaşındaki futbolcu, bu golüyle birlikte Beşiktaş'ta 8 gole ulaştı. Beşiktaş'ta 12 maçta süre bulan Oh, 8 golüyle birlikte 2 asist yaparak 10 gole etki etti.

Oh'un bu performansının ardından transferiyle ilgili, "Tam isabet." yorumları yapıldı.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
