23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
1-3
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
3-0
23 Nisan
Levante-Sevilla
2-0
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
1-0
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
1-1
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
0-0
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
6-1
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
2-0
23 Nisan
Casa Pia-Braga
0-1
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
2-2
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
1-1
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
1-2
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
2-1UZS

Asensio: "Ne olursa olsun oynayacağım!"

Derbi öncesi tüm planlar Marco Asensio üzerine kuruldu! Sakatlıktan dönen İspanyol yıldızın, hocası Tedesco ile yaptığı kritik görüşmede "Galatasaray maçında ne olursa olsun oynamak istiyorum" sözlerini söylediği öğrenildi.

calendar 24 Nisan 2026 08:29
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de derbi öncesi heyecanı artıran flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-Lacivertliler'in yıldız ismi Marco Asensio, sakatlık sürecinin ardından takımla birlikte antrenmanlara başladı. Derbi öncesi takıma moral veren bu gelişmenin perde arkasında ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İspanyol yıldızın Teknik Direktör Domenico Tedesco ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

"OYNAMAK İSTİYORUM"

Asensio'nun bu kritik zirvede hocasına, "Galatasaray ile oynanacak derbi bizim için çok önemli. Şampiyonluk yarışı adına ya tamam ya devam maçı. Tam hazır değilim ama takımım için ne olursa olsun oynamak istiyorum" dediği ifade edildi.

PLANLAR ASENSIO ÜZERİNE

Bu sözlerin ardından, Domenico Tedesco'nun dev derbi için planlarını büyük ölçüde Asensio üzerine kurduğu belirtildi.

Teknik heyetin, yıldız oyuncunun fiziksel durumunu yakından takip ettiği ve derbiye kadar özel bir program uyguladığı kaydedildi.

MAÇ KADROSUNDA YER ALACAK

Antrenmanlara başlamasıyla taraftarı heyecanlandıran Asensio'nun, derbi gününe kadar takımla birlikte çalışarak maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Fenerbahçe cephesinde tüm gözler artık İspanyol yıldızın performansına çevrilmiş durumda.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
