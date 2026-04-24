Galatasaray - Ziraat Bankkart: Finalde ikinci maç

Voleybol Efeler Ligi'nde final serisi heyecanı devam ediyor.
Final serisinin ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı ağırlayacak.
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Ziraat Bankkart, Galatasaray karşısında ilk maçı 3-1 kazanmıştı.
Final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım şampiyon olacak.
Final serisinin ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı ağırlayacak.
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Ziraat Bankkart, Galatasaray karşısında ilk maçı 3-1 kazanmıştı.
Final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım şampiyon olacak.