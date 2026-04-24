24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Formula 1'de 2027 Türkiye Grand Prix'i resmileşiyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Grand Prix'inin 2027 Formula 1 takvimine girdiğini açıklayacak.

calendar 24 Nisan 2026 09:54 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 10:24
Haber: Motorsport Türkiye, Fotoğraf: X.com
Formula 1, Türkiye'ye 6 yıllık aranın ardından 2027 takvimiyle geri dönüyor.

Motorsport Türkiye'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gün içerisinde Türkiye Grand Prix'inin 2027 takviminde yer aldığını duyuracak.

24 Nisan Pazartesi günü sabah yayınlanan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15:00'te Dolmabahçe'de Türkiye GP'nin tanıtım etkinliğine katılacak.

Gün içerisinde yarışla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Formula 1 tarihinde Türkiye, yarışlara 8 kez ev sahipliği yapmıştı. (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2020, 2021)

Türkiye Grand Prix'i en son 2021 yılında düzenlenmiş, Mercedes pilotu Valterri Bottas ise damalı bayrağı ilk sırada görmüştü.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
