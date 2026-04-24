Formula 1'de 2027 Türkiye Grand Prix'i resmileşiyor!

Formula 1, Türkiye'ye 6 yıllık aranın ardından 2027 takvimiyle geri dönüyor.



Motorsport Türkiye'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gün içerisinde Türkiye Grand Prix'inin 2027 takviminde yer aldığını duyuracak.



24 Nisan Pazartesi günü sabah yayınlanan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı belli oldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15:00'te Dolmabahçe'de Türkiye GP'nin tanıtım etkinliğine katılacak.



Gün içerisinde yarışla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.



Formula 1 tarihinde Türkiye, yarışlara 8 kez ev sahipliği yapmıştı. (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2020, 2021)



Türkiye Grand Prix'i en son 2021 yılında düzenlenmiş, Mercedes pilotu Valterri Bottas ise damalı bayrağı ilk sırada görmüştü.