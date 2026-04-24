24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Ajax ile sözleşme imzaladı, ailesi ile tamamen bağları koptu

Belçikalı genç yetenek Jorthy Mokio, Hollanda devi Ajax ile yeni kontrat yapmasının ardından ailesiyle olan tüm bağlarını kesti.

calendar 24 Nisan 2026 10:44
Fotoğraf: X.com
Belçika futbolunun en büyük umutlarından biri olarak gösterilen 18 yaşındaki Jorthy Mokio, Ajax ile sözleşmesini uzatmasının ardından saha dışındaki özel hayatıyla gündeme oturdu.

Voetbal International'ın Ajax muhabiri Tim van Duijn'e göre; Mokio'nun ailesi, oğullarının başka bir takıma imza atması ve komisyon alması için baskı yaptı. 18 yaşındaki genç yetenek ise bu karara karşı çıktı ve Ajax ile 5 yıllık mukaveleyi yalnızca 6 saat içerisinde para dahi konuşmadan imzaladı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Belçikalı futbolcu, ailesi ile görüşmeyi tamamen keserek saha içerisine ve Ajax'ın başarısına odaklandı.

Tim van Dujin, konuyla ilgili katıldığı bir podcastte şu açıklamaları yaptı:

"Geçen yılın sonlarında, Ekim ayı civarında, işlerin iyi yönde gittiğini duymuştum. Ta ki aile oldukça baskın bir şekilde devreye girene kadar. Bu, özellikle Mokio'nun kendisi için çok acı verici bir durum. "unu belki söylememeliyim, ama gerçekten de oğlu üzerindeki kontrolünü kaybetmiş tipik bir ebeveyn gibi geliyor. Artık on sekiz yaşında ve kendi kararlarını verebiliyor. Gelen her euro babasına gidiyordu. Kendi parasına bile ulaşamıyordu. Şimdi elbette ulaşabiliyor, ama bu durum gerçekten üzücü. Neyse ki şu anda Amsterdam'da kız arkadaşının yanında yaşıyor."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
