Ajax ile sözleşme imzaladı, ailesi ile tamamen bağları koptu

Belçika futbolunun en büyük umutlarından biri olarak gösterilen 18 yaşındaki Jorthy Mokio, Ajax ile sözleşmesini uzatmasının ardından saha dışındaki özel hayatıyla gündeme oturdu.



Voetbal International'ın Ajax muhabiri Tim van Duijn'e göre; Mokio'nun ailesi, oğullarının başka bir takıma imza atması ve komisyon alması için baskı yaptı. 18 yaşındaki genç yetenek ise bu karara karşı çıktı ve Ajax ile 5 yıllık mukaveleyi yalnızca 6 saat içerisinde para dahi konuşmadan imzaladı.



Yaşanan bu gelişmelerin ardından Belçikalı futbolcu, ailesi ile görüşmeyi tamamen keserek saha içerisine ve Ajax'ın başarısına odaklandı.



Tim van Dujin, konuyla ilgili katıldığı bir podcastte şu açıklamaları yaptı:



"Geçen yılın sonlarında, Ekim ayı civarında, işlerin iyi yönde gittiğini duymuştum. Ta ki aile oldukça baskın bir şekilde devreye girene kadar. Bu, özellikle Mokio'nun kendisi için çok acı verici bir durum. "unu belki söylememeliyim, ama gerçekten de oğlu üzerindeki kontrolünü kaybetmiş tipik bir ebeveyn gibi geliyor. Artık on sekiz yaşında ve kendi kararlarını verebiliyor. Gelen her euro babasına gidiyordu. Kendi parasına bile ulaşamıyordu. Şimdi elbette ulaşabiliyor, ama bu durum gerçekten üzücü. Neyse ki şu anda Amsterdam'da kız arkadaşının yanında yaşıyor."



