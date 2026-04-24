24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Son derbilerde kartlar can yakıyor!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde oynanan derbilerde sarı ve kırmızı kartlar, maçın kaderini belirliyor.

calendar 24 Nisan 2026 11:26
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Son derbilerde kartlar can yakıyor!
Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbilerde son dönemde gösterilen kartların çokluğu dikkati çekiyor.
İki takımın 18 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa olmak üzere son 20 randevusunda hakemler, 15 kırmızı kart ve 142 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 20 maçta sarı-lacivertli futbolcular 10, sarı-kırmızılı oyuncular da 5 kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu süreçte Galatasaray'da Younes Belhanda iki, Badou Ndiaye, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay ise birer kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de ise Roberto Soldado, Jailson, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Luan Peres, Alexander Djiku, Fred ve Mert Hakan Yandaş gördükleri kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.

SON DERBİDE 7 SARI KART

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bu sezon oynanan Turkcell Süper Kupa müsabakasında 7 sarı kart çıktı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı karşılaşmada sarı-lacivertlilerden Jayden Oosterwolde, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi sarı kartla cezalandırıldı.

Galatasaray'da ise Davinson Sanchez, Roland Sallai, Leroy Sane ve Mauro Icardi'ye sarı kart gösterildi.

SON 10 DERBİNİN KART TABLOSU

Fenerbahçe, iki takım arasında oynanan son 10 maçta rakibine göre daha fazla kırmızı kart gördü.

Taraflar, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısından başlayan dönemde 1'i Türkiye Kupası, 8'i lig ve 1'i de Süper Kupa olmak üzere 10 müsabakaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda 5 kez kırmızı kart görürken, Galatasaray 2 kez kızardı.

Öte yandan söz konusu süreçte takımlar arasında oynanması gereken Süper Kupa müsabakası Fenerbahçe'nin maçtan çekilmesiyle hükmen sonuçlandı. (Bu müsabaka son 10 maça dahil edilmedi)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
