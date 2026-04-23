Barcelona'da Lamine Yamal sezonu kapattı

Barcelona, genç oyuncu Lamine Yamal'ın sağlık durumuyla ilgili resmi bir bilgilendirme paylaştı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan testler sonucunda A takım oyuncumuz Lamine Yamal'ın sol bacağının biceps femoris kasında (hamstring) sakatlık tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.



SEZONU KAPATTI



Ayrıca oyuncunun tedavi sürecinin cerrahi müdahale olmadan, konservatif yöntemlerle yürütüleceği belirtildi. Bu süreç nedeniyle Yamal'ın sezonun geri kalan maçlarında sahaya çıkamayacağı duyuruldu.



HEDEF DÜNYA KUPASI



Barcelona cephesi, genç yıldızın Dünya Kupası'na yetişmesinin hedeflendiğini de kamuoyuyla paylaştı.



NE OLMUŞTU?



Yamal, Celta Vigo karşılaşmasında attığı golün ardından sakatlık geçirerek oyuna devam edemedi.



Mücadelenin 40. dakikasında kullandığı penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçiren Yamal, vuruş sonrası sol arka adalesinde ağrı hissetti ve değişiklik talep etti. Sağlık ekibinin saha içindeki müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyen futbolcunun yerine Bardghji oyuna dahil oldu.



BU SEZON YAMAL



Bu sezon sergilediği performansla öne çıkan genç yıldız, Celta maçında attığı golle birlikte toplam gol sayısını 24'e yükseltti. Ayrıca 17 asistlik katkısıyla takımına önemli bir skor katkısı sağladı.







