23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
18:45
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
22 Nisan
Torpedo Moscow-Nizhny Novgorod
0-0IPT
23 Nisan
Akron Togliatti-Dynamo Makhachkala
17:30
23 Nisan
FK Akhmat-Baltika
19:45
23 Nisan
S. Moskova-FC Krasnodar
19:45
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
19:00
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00

Barcelona'da Lamine Yamal sezonu kapattı

Lamine Yamal, Celta Vigo maçında yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı ve Barcelona, oyuncusunun tedavisi ameliyatsız sürerken hedef Dünya Kupası'na yetişmesi olarak açıklandı.

calendar 23 Nisan 2026 15:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Barcelona, genç oyuncu Lamine Yamal'ın sağlık durumuyla ilgili resmi bir bilgilendirme paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan testler sonucunda A takım oyuncumuz Lamine Yamal'ın sol bacağının biceps femoris kasında (hamstring) sakatlık tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

SEZONU KAPATTI

Ayrıca oyuncunun tedavi sürecinin cerrahi müdahale olmadan, konservatif yöntemlerle yürütüleceği belirtildi. Bu süreç nedeniyle Yamal'ın sezonun geri kalan maçlarında sahaya çıkamayacağı duyuruldu.

HEDEF DÜNYA KUPASI

Barcelona cephesi, genç yıldızın Dünya Kupası'na yetişmesinin hedeflendiğini de kamuoyuyla paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Yamal, Celta Vigo karşılaşmasında attığı golün ardından sakatlık geçirerek oyuna devam edemedi.

Mücadelenin 40. dakikasında kullandığı penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçiren Yamal, vuruş sonrası sol arka adalesinde ağrı hissetti ve değişiklik talep etti. Sağlık ekibinin saha içindeki müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyen futbolcunun yerine Bardghji oyuna dahil oldu.

BU SEZON YAMAL

Bu sezon sergilediği performansla öne çıkan genç yıldız, Celta maçında attığı golle birlikte toplam gol sayısını 24'e yükseltti. Ayrıca 17 asistlik katkısıyla takımına önemli bir skor katkısı sağladı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
