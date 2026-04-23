23 Nisan bugün eczaneler açık mı? 2026 Perşembe resmi tatilde eczaneler çalışıyor mu?

Bugün elinde reçeteyle kapı kapı dolaşıp vakit kaybetmek istemeyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o kepenkler bugün açık olacak mı?

Kısa, net ve ilaç arayışınızı yeniden planlamanızı sağlayacak o cevap: Hayır! Bugün (23 Nisan 2026 Perşembe) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için, Türkiye genelindeki standart mesai yapan mahalle eczanelerinin tamamı KAPALIDIR!

Hafta içi normal şartlarda sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında kesintisiz hizmet veren eczaneler, tıpkı devlet daireleri, kargolar ve bankalar gibi resmi tatil nedeniyle bugün kepenk indirmiş durumdadır. Standart mesai, 24 Nisan Cuma sabahı saat 09.00 itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir.

Standart eczanelerin kapalı olması, sağlık sisteminde ilaca erişimin tamamen durduğu anlamına asla gelmez!

Nöbetçi Eczaneler Açık: 23 Nisan Perşembe günü boyunca ve cuma sabahı mesai başlayana kadar, sadece il veya ilçe sağlık müdürlükleri ile eczacı odaları tarafından önceden belirlenmiş olan "Nöbetçi Eczaneler" hizmet vermeye devam etmektedir.

Bu eczaneler 7 gün 24 saat kesintisiz çalışarak acil veya rutin ilaç ihtiyaçlarınızı karşılamakla görevlidir.

Acil bir durumda kapalı bir eczanenin kapısında zaman kaybetmemek için size en yakın nöbetçi eczaneyi saniyeler içinde şu yöntemlerle bulabilirsiniz:

e-Devlet ve TİTCK: e-Devlet kapısına giriş yaparak Sağlık Bakanlığı'nın "TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama" ekranından konumunuza en yakın açık eczaneyi harita üzerinden anlık olarak görebilirsiniz.

Kapıdaki Listeler: Yasal bir zorunluluk olarak; resmi tatillerde kapalı olan her eczane, camına veya dijital ışıklı panosuna o gün nöbetçi olan en yakın eczanelerin açık adres ve telefon numaralarını asmak zorundadır.

Eczacı Odası Platformları: Bulunduğunuz ilin Eczacı Odası web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden güncel nöbetçi listelerine saniyeler içinde ulaşabilirsiniz.