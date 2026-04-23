23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
18:45
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
22 Nisan
Torpedo Moscow-Nizhny Novgorod
0-0IPT
23 Nisan
Akron Togliatti-Dynamo Makhachkala
17:30
23 Nisan
FK Akhmat-Baltika
19:45
23 Nisan
S. Moskova-FC Krasnodar
19:45
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
19:00
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00

Nuri Şahin'den Arda Güler itirafı; "Dortmund'a istedim"

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, milli futbolcu Arda Güler ile ilgili konuştu.

23 Nisan 2026 11:44 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026 11:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
Süper Lig'de Başakşehir'in başında olan teknik direktör Nuri Şahin, Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ARDA GÜLER İTİRAFI

Nuri Şahin, Borussia Dortmund'un teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde Real Madrid'de çok sık forma şansı bulamayan Arda Güler'i takımına transfer etmek istediğini söyledi.

O dönem iletişime geçtiği genç futbolcunun kendisine verdiği cevabı da söyleyen Nuri Şahin şöyle konuştu:

"Dortmund'a Arda'yı çok istemiştim. O zaman bana, 'Hocam ben ne olursa olsun bu formayı kapacağım' demişti. Bu beni çok etkilemişti. Ben de 'Yolun açık olsun, her zaman destekçiniz' dedim. Öyle de oldu, formayı da kaptı."

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

Dünya Kupası'na gidecek A Milli Takım ile ilgili açıklama yapan Nuri Şahin "Jenerasyon olarak bakmıyorum. Çok çok kaliteli bir hoca. Çok değerli bir oyuncu topluluğu, havuzu. Tabi bu milli takım çok farklı bir seviye. Yani baktığın zaman Juventus'un her şeyi üzerine yaptığı bir oyuncu, Real Madrid'in değişilmez bir oyuncusu. Kaptanımız Inter'de. Milan'dan Inter'e transfer yapmış ve Inter'de bir üst seviyeyi daha yakalamış ve inanılmaz kaptanlık yapıyor. Merih de müthiş transferler yaptı, müthiş yerlerde. Ve o ortamda kendimde bulunduğum için ben takım olmaya inanırım." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
