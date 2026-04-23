Nuri Şahin'den Arda Güler itirafı; 'Dortmund'a istedim'

Süper Lig'de Başakşehir'in başında olan teknik direktör Nuri Şahin, Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu.



ARDA GÜLER İTİRAFI



Nuri Şahin, Borussia Dortmund'un teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde Real Madrid'de çok sık forma şansı bulamayan Arda Güler'i takımına transfer etmek istediğini söyledi.



O dönem iletişime geçtiği genç futbolcunun kendisine verdiği cevabı da söyleyen Nuri Şahin şöyle konuştu:



"Dortmund'a Arda'yı çok istemiştim. O zaman bana, 'Hocam ben ne olursa olsun bu formayı kapacağım' demişti. Bu beni çok etkilemişti. Ben de 'Yolun açık olsun, her zaman destekçiniz' dedim. Öyle de oldu, formayı da kaptı."



MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI



Dünya Kupası'na gidecek A Milli Takım ile ilgili açıklama yapan Nuri Şahin "Jenerasyon olarak bakmıyorum. Çok çok kaliteli bir hoca. Çok değerli bir oyuncu topluluğu, havuzu. Tabi bu milli takım çok farklı bir seviye. Yani baktığın zaman Juventus'un her şeyi üzerine yaptığı bir oyuncu, Real Madrid'in değişilmez bir oyuncusu. Kaptanımız Inter'de. Milan'dan Inter'e transfer yapmış ve Inter'de bir üst seviyeyi daha yakalamış ve inanılmaz kaptanlık yapıyor. Merih de müthiş transferler yaptı, müthiş yerlerde. Ve o ortamda kendimde bulunduğum için ben takım olmaya inanırım." ifadelerini kullandı.



