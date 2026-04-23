23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
18:45
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
22 Nisan
Torpedo Moscow-Nizhny Novgorod
0-0IPT
23 Nisan
Akron Togliatti-Dynamo Makhachkala
17:30
23 Nisan
FK Akhmat-Baltika
19:45
23 Nisan
S. Moskova-FC Krasnodar
19:45
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
19:00
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00

Ahmet Çakar'dan Yasin Kol ve Halil Umut Meler tepkisi

Eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray - Fenerbahçe derbisine Yasin Kol'un atanması sonrası sert açıklamalar yaptı.

calendar 23 Nisan 2026 13:30 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026 13:38
Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye hakem Yasin Kol'un atanması, eski hakem Ahmet Çakar'ın tepkisine neden oldu.

"TÜRK HAKEMLİĞİ BİTMİŞTİR!"

Ahmet Çakar, derbi atamasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Derbiye Yasin Kol atanmış. İyi yönetir, kötü yönetir; bu kavramlardan bağımsız olarak, eğer bir futbol ülkesinde son 8 derbinin 6'sını FIFA kokartı olmayan, yani Avrupa'da maç yönetme hakkı bulunmayan bir hakem yönetiyorsa ve diğer FIFA hakemlerinin bu kapasitede olmadığı düşünülüyorsa, o ülkenin hakemliği bitmiştir. Pek tabii ki hiç kimse de 'Dünya Kupası'nda neden Türk hakemi yok?' demesin."

HALİL UMUT MELER SÖZLERİ...

Çakar, açıklamasının devamında Halil Umut Meler'e de seslenerek şunları söyledi:

"Evladım Halil Umut Meler, eğer sen de karakter sahibiysen, aynaya baktığında kendine şu soruyu sor: 'Ben Türkiye'nin birinci sırasındaki FIFA hakemiyim. İyi kötü Avrupa'da maç yönetiyorum ama neden derbiye çıkamıyorum?' Bakalım ayna sana ne diyecek?"

"AYNA DİYECEK Kİ..."

Sözlerini sert ifadelerle sürdüren Çakar, "Türk hakemleri, siz Ankaragücü başkanından yumruk yediğinizde hiçbir şey olmamış gibi bir hafta sonra maça çıktınız ya... Siz her şeye müstahaksınız. Sizlere az bile yapılıyor; hatta bunlar daha iyi günleriniz." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
