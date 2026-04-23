Ahmet Çakar'dan Yasin Kol ve Halil Umut Meler tepkisi

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye hakem Yasin Kol'un atanması, eski hakem Ahmet Çakar'ın tepkisine neden oldu.
"TÜRK HAKEMLİĞİ BİTMİŞTİR!"
Ahmet Çakar, derbi atamasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Derbiye Yasin Kol atanmış. İyi yönetir, kötü yönetir; bu kavramlardan bağımsız olarak, eğer bir futbol ülkesinde son 8 derbinin 6'sını FIFA kokartı olmayan, yani Avrupa'da maç yönetme hakkı bulunmayan bir hakem yönetiyorsa ve diğer FIFA hakemlerinin bu kapasitede olmadığı düşünülüyorsa, o ülkenin hakemliği bitmiştir. Pek tabii ki hiç kimse de 'Dünya Kupası'nda neden Türk hakemi yok?' demesin."
HALİL UMUT MELER SÖZLERİ...
Çakar, açıklamasının devamında Halil Umut Meler'e de seslenerek şunları söyledi:
"Evladım Halil Umut Meler, eğer sen de karakter sahibiysen, aynaya baktığında kendine şu soruyu sor: 'Ben Türkiye'nin birinci sırasındaki FIFA hakemiyim. İyi kötü Avrupa'da maç yönetiyorum ama neden derbiye çıkamıyorum?' Bakalım ayna sana ne diyecek?"
"AYNA DİYECEK Kİ..."
Sözlerini sert ifadelerle sürdüren Çakar, "Türk hakemleri, siz Ankaragücü başkanından yumruk yediğinizde hiçbir şey olmamış gibi bir hafta sonra maça çıktınız ya... Siz her şeye müstahaksınız. Sizlere az bile yapılıyor; hatta bunlar daha iyi günleriniz." dedi.
