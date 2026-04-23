Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta çiftlerde ikinci turda

Milli sporcu Zeynep Sönmez, İspanya'da düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda Filipinli partneri Alexandra Eala ile çiftlerde ikinci tura yükseldi.
Başkent Madrid'deki organizasyonda Zeynep Sönmez-Alexandra Eala ikilisi, ilk turda Tayvanlı Hao-Ching Chan ve Macar Fanny Stollar çifti ile karşılaştı.
Sönmez-Eala ikilisi, toprak zemindeki maçta rakiplerini 6-2'lik set sonuçlarıyla 2-0 mağlup etti.
