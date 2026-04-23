23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
18:45
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
22 Nisan
Torpedo Moscow-Nizhny Novgorod
0-0IPT
23 Nisan
Akron Togliatti-Dynamo Makhachkala
17:30
23 Nisan
FK Akhmat-Baltika
19:45
23 Nisan
S. Moskova-FC Krasnodar
19:45
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
19:00
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00

Fenerbahçe'de derbi primi belli oldu

Fenerbahçe, yaşanan puan kayıplarının ardından tüm odağını Galatasaray derbisine çevirdi. Yönetim ise kritik maç öncesi prim kararını açıklayarak hazırlıklarını hızlandırdı.

23 Nisan 2026 12:02
Sporx.com
Fenerbahçe'de derbi primi belli oldu
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin primi belli oldu.

Cuma günü ligde Rizespor'u ağırlayan Tedesco ve öğrencileri, 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen skoru 2-1'e getirdi.

Artık son düdüğün çalması ve Galatasaray derbisine 2 puan geride girmenin hazırlıkları yapılırken, 90+8'de Ederson'un inanılmaz hatasıyla gelen Sagnan'ın golü Kadıköy'de soğuk duş etkisi yarattı. Önceki gün ise Türkiye Kupası çeyrek finalinde rakip Konyaspor'du.

Domenico Tedesco, kupaya önem verdiği için Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi sahaya as kadroyla çıktı. Mücadele 90 dakikası golsüz biterken uzatmalara gitti ve sarı-lacivertliler 120+2'de yedikleri penaltı golüyle kupaya veda etti.

GÖZLER DERBİYE ÇEVRİLDİ
Fenerbahçe, 4 gün içinde ikinci büyük şoku yaşarken takımda moraller dibe vurdu. Taraftar ve camiada tepki büyürken gözler artık 26 Nisan Pazar günü oynanacak derbiye çevrildi.

Futbolcular bu zaferi, taraftara ödenmesi gereken bir borç olarak görüyor. Ezeli rakibi kendi sahasında yenmek, zirveyle puan farkının da 1'e düşmesi anlamına gelecek. Kalan 3 haftada ipler yine liderin elinde olacak ancak Fenerbahçe, en azından bu karşılaşmalara şampiyonluk umutlarını canlı tutarak çıkmış olacak.

Aksi bir sonuç halinde ise sezonun büyük bir hayal kırıklığıyla tamamlanması bekleniyor. Domenico Tedesco, takımı yeniden toparlamak için yoğun mesai harcayacak.

PRİM MİKTARINA KARAR VERİLDİ
Öte yandan yönetim de önemli bir prim kararı aldı. Fenerbahçe'de Rizespor ve Galatasaray galibiyetleri için belirlenen 3 milyon Euro'luk ödülün, Rize beraberliğine rağmen derbi kazanılırsa oyunculara ödeneceği belirtildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
