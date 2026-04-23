Fenerbahçe'de derbi primi belli oldu

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin primi belli oldu.
Cuma günü ligde Rizespor'u ağırlayan Tedesco ve öğrencileri, 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen skoru 2-1'e getirdi.
Artık son düdüğün çalması ve Galatasaray derbisine 2 puan geride girmenin hazırlıkları yapılırken, 90+8'de Ederson'un inanılmaz hatasıyla gelen Sagnan'ın golü Kadıköy'de soğuk duş etkisi yarattı. Önceki gün ise Türkiye Kupası çeyrek finalinde rakip Konyaspor'du.
Domenico Tedesco, kupaya önem verdiği için Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi sahaya as kadroyla çıktı. Mücadele 90 dakikası golsüz biterken uzatmalara gitti ve sarı-lacivertliler 120+2'de yedikleri penaltı golüyle kupaya veda etti.
GÖZLER DERBİYE ÇEVRİLDİ
Fenerbahçe, 4 gün içinde ikinci büyük şoku yaşarken takımda moraller dibe vurdu. Taraftar ve camiada tepki büyürken gözler artık 26 Nisan Pazar günü oynanacak derbiye çevrildi.
Futbolcular bu zaferi, taraftara ödenmesi gereken bir borç olarak görüyor. Ezeli rakibi kendi sahasında yenmek, zirveyle puan farkının da 1'e düşmesi anlamına gelecek. Kalan 3 haftada ipler yine liderin elinde olacak ancak Fenerbahçe, en azından bu karşılaşmalara şampiyonluk umutlarını canlı tutarak çıkmış olacak.
Aksi bir sonuç halinde ise sezonun büyük bir hayal kırıklığıyla tamamlanması bekleniyor. Domenico Tedesco, takımı yeniden toparlamak için yoğun mesai harcayacak.
PRİM MİKTARINA KARAR VERİLDİ
Öte yandan yönetim de önemli bir prim kararı aldı. Fenerbahçe'de Rizespor ve Galatasaray galibiyetleri için belirlenen 3 milyon Euro'luk ödülün, Rize beraberliğine rağmen derbi kazanılırsa oyunculara ödeneceği belirtildi.
