Gençlerbirliği'nden Galatasaray sonrası tur mesajı!

Gençlerbirliği'nin üç oyuncusu, kupadaki Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Erhan Erentürk: "Ligde zor bir süreçten geçiyoruz ama takımı limana sağ salim yanaştıracağımıza inanıyorum. Çok istiyoruz bunu. Gençlerbirliği çok büyük bir camia ve bu maça da kazanmak için çıktık. Bu maç da bizim için iyi. Kazandığımız için mutluyuz. Oynamayan oyuncu grubu için de iyi oldu. Ben de uzun zamandır oynamıyordum, eşime de selam söylüyorum. Bana çok destek veriyor. Önümüzde Kocaeli maçı var. Onu geçip, Karagümrük maçını da kazanarak ligde kalmak istiyoruz."



Metehan Mimaroğlu: "Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Doğru oyunu oynayıp turu geçeceğimizi biliyorduk ve bunu başardık. Burada bitmemeli. Tur da önemli ama Kocaelispor maçına konsantreyiz. Onun çalışmalarına başlayacağız. O maçı da kazanıp ligde kalıcı olmak istiyoruz."



Fıratcan Üzüm: "Kupayı 25 yıl önce kazandığımızı öğrendim, bilmiyorum. Kupada ilk Sakaryaspor ile oynadık, Volkan Hoca vardı ve finale gidebileceğimizi konuştuk. Galatasaray çok iyi bir takım, onları eledik. Bu maç çok moral oldu. Lige odaklanmamız lazım. Ligde kalmak istiyoruz. Kupada da finale gitme hedefimiz var, bugün olduğu gibi elimizden geleni yapacağız."



