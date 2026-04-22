22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
0-2
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
1-178'
22 Nisan
Burnley-M.City
0-178'
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
3-2
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
0-1
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
1-045'
22 Nisan
PSG-Nantes
3-0
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
4-1

Gençlerbirliği'nden Galatasaray sonrası tur mesajı!

Gençlerbirliği'nin üç oyuncusu, kupadaki Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 22 Nisan 2026 22:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Erhan Erentürk: "Ligde zor bir süreçten geçiyoruz ama takımı limana sağ salim yanaştıracağımıza inanıyorum. Çok istiyoruz bunu. Gençlerbirliği çok büyük bir camia ve bu maça da kazanmak için çıktık. Bu maç da bizim için iyi. Kazandığımız için mutluyuz. Oynamayan oyuncu grubu için de iyi oldu. Ben de uzun zamandır oynamıyordum, eşime de selam söylüyorum. Bana çok destek veriyor. Önümüzde Kocaeli maçı var. Onu geçip, Karagümrük maçını da kazanarak ligde kalmak istiyoruz."

Metehan Mimaroğlu: "Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Doğru oyunu oynayıp turu geçeceğimizi biliyorduk ve bunu başardık. Burada bitmemeli. Tur da önemli ama Kocaelispor maçına konsantreyiz. Onun çalışmalarına başlayacağız. O maçı da kazanıp ligde kalıcı olmak istiyoruz."

Fıratcan Üzüm: "Kupayı 25 yıl önce kazandığımızı öğrendim, bilmiyorum. Kupada ilk Sakaryaspor ile oynadık, Volkan Hoca vardı ve finale gidebileceğimizi konuştuk. Galatasaray çok iyi bir takım, onları eledik. Bu maç çok moral oldu. Lige odaklanmamız lazım. Ligde kalmak istiyoruz. Kupada da finale gitme hedefimiz var, bugün olduğu gibi elimizden geleni yapacağız."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
