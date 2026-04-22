22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
0-2
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
1-180'
22 Nisan
Burnley-M.City
0-179'
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
3-2
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
0-1
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
1-045'
22 Nisan
PSG-Nantes
3-0
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
4-1

Efeler Ligi play-off 3-4 etabında Spor Toto 1-0 öne geçti

Efeler Ligi play-off 3-4 etabında Spor Toto, Halkbank'ı 3-2 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

calendar 22 Nisan 2026 22:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Efeler Ligi play-off 3-4 etabında Spor Toto 1-0 öne geçti
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında Spor Toto, Halkbank'ı 3-2 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Etabın ikinci maçı 25 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te yine Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İsmail Yıldırım, Meryem Pelenk

Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Sokolov, Sliwka (Volkan Döne, Tuna Uzunkol, Ömercan Burak Karahan, Yiğit Hamza, Sotola, Ertuğrul Gazi Metin, Hidalgo, Arda Bostan, Umut Özdemir)

Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Camejo, Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün (Burak Mert, Melih Sıratça, İzzet Ünver, Emin Gök, Doğukan Yaltıraklı, Kaan Bülbül, Muhammed Kaya, Mehmet Ege Biber, Tuinstra)

Setler: 23-25, 25-20, 29-27, 21-25, 12-15

Süre: 153 dakika

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
