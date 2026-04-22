Serge Gnabry, Dünya Kupası'nda yok!

Bayern Münih'te sakatlığı bulunan Serge Gnabry, Dünya Kupası'nı kaçıracağını açıkladı. Bu sakatlık, Galatasaray'dan Leroy Sane'yi de yakından ilgilendiriyor.

calendar 22 Nisan 2026 21:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Bayern Münih forması giyen Alman futbolcu Serge Gnabry, Dünya Kupası'nda yer alamayacağını açıkladı.

Sakatlığı bulunan Alman futbolcu, Dünya Kupası'nı kaçıracağını duyurdu. 30 yaşındaki futbolcu, açıklamasında, "Son birkaç gün zordu. Dünya Kupası hayalim sona erdi. Takımı evden destekleyeceğim." dedi.

Bayern Münih'te bu sezon 37 maçta süre bulan Serge Gnabry, 10 gol attı ve 11 asist yaptı.

LEROY SANE'YE ETKİSİ!

Alman basını, geçtiğimiz ay Alman Milli Takımı'nın olası Dünya Kupası kadrosunu değerlendirmiş ve sağ kanatta Galatasaraylı Leroy Sane ile birlikte Gnabry arasında rekabet olduğunu duyurmuştu.

Bu sakatlığın ardından Galatasaray'dan Leroy Sane'nin Almanya ile Dünya Kupası'nda yer alması bekleniyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
