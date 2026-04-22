22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
0-173'
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
0-04'
22 Nisan
Burnley-M.City
0-04'
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
3-2
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
0-1DA
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
3-0
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
1-147'

Galatasaray Daikin'de ayırılık: Ayçin Akyol veda etti

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray Daikin'de bir ayrılık yaşandı. Ayçin Akyol, son 4 sezondur formasını giydiği sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

calendar 22 Nisan 2026 21:10 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 21:11
Bu sezon CEV Cup'ta şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Daikin'de dikkat çeken bir ayrılık gerçekleşti.

AYÇİN AKYOL VEDA ETTİ

Son 4 sezondur Galatasaray'ın formasını giyen Ayçin Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

"METİN OKTAY'IN SELAMINI ALDIM"

26 yaşındaki orta oyuncusu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Galatasaray'a veda etmek benim için duygusal bir an. Bu kulüp, sadece bir spor hayatı değil, bir ömür boyu sürecek bir yolculuk oldu. Burada geçirdiğim her an, bana çok şey kattı ve birçok güzel anı bıraktı.

Galatasaray'a adım attığımda, efsanemiz Metin Oktay'ın selamını aldım. 10 numaralı formayı sırtıma geçirdiğimde ise bu kulübün büyüklüğünü, sorumluluğunu ve değerlerini daha da derinden hissettim. Zorluklar, zaferler, her şey…

Her anı bana çok şey öğretti. Sahada birlikte mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve her zaman yanımda olan taraftarımıza teşekkür ederim.

Her zaman desteğinizle güçlü hissettim. Galatasaray'a, hedeflerim doğrultusunda yeni bir hikaye yazmak için bugün veda ediyorum. Ancak bu kulüp ve bu aile, kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak. " 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
