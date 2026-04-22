22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
0-174'
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
0-05'
22 Nisan
Burnley-M.City
0-15'
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
3-2
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
0-1DA
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
3-0
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
1-148'

Yaya Toure'den Galatasaray'a ziyaret ve paylaşım!

Yaya Toure, Galatasaray'ı ziyaret etti. Okan Buruk ve teknik heyet ile bir araya gelen Toure, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

calendar 22 Nisan 2026 20:39 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 20:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Futbolculuk kariyerinde Barcelona ve Manchester City formalarını giyen Yaya Toure, Galatasaray'ı ziyaret etti.

Toure, Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve teknik heyet ile bir araya geldi.

Fildişili eski yıldız, "Okan Buruk ve Galatasaray'ın teknik ekibiyle sohbet etmek ve antrenörlük yaklaşımlarını dinlemek harika bir deneyimdi. Kulübün sıcak misafirperverliği için çok teşekkürler!" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Futbolculuk sonrası antrenörlüğe adım atan Toure, son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.

Galatasaraylı taraftarlar, Toure'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara büyük ilgi gösterdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
