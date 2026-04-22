22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi için açıklama!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi İlker Alkun, Galatasaray derbisi için bir paylaşımda bulundu.

22 Nisan 2026 17:19
Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İlker Alkun'un paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Bu hafta sadece bir maç yok; Fenerbahçe için kalbi atan herkesin aynı duyguda buluşacağı bir an var. Ekranlarda konuşanlar, köşelerinde yazanlar, yorum yapanlar ve bu formayı giymiş, bu arma için ter dökmüş yerli ve yabancı futbolcular… yani herkes. Farklı düşünen, farklı söyleyen, farklı konuşanlar olabilir; ama bugün hepsini bir kenara bırakıp, her platformda aynı inançta hep birlikte birleşme zamanı.

Bu mücadeleye girerken beklentimiz de nettir: Sahada adil, dürüst ve tarafsız bir yönetim; VAR süreçlerinde şeffaf ve güven veren bir yaklaşım; oyunun her anında tecrübesiyle güven veren hakemler… Bu maçın kazananı adaletle belirlenmeli.

Bu hafta artık eleştirmek değil, sahip çıkmak zamanı. Bu arma için konuşan herkesin, bu kritik eşikte aynı duruşta buluşması gerekir.

Fenerbahçe en güçlü olduğu anı hep böyle yaşadı: Herkes aynı yürekte buluştu, herkesin kalbi aynı hedef için attı. Bu hafta herkes bu duruşta buluşsun, aynı inançta yerini alsın. Biz kazanacağız..."

HULUSİ BELGÜ'YE CEVAP

Öte yandan İlker Alkun, bir paylaşım daha yaptı ve kulübün eski yöneticilerinden Hulusi Belgü'ye cevap verdi.

İlker Alkun'un o paylaşımı şu şekilde:

"Kulübümüzün eski yöneticilerinden Hulusi Belgü'nün, bir türlü kabullenemediği seçim sonucunu sürekli manipüle etmesini üzülerek; aynı camiaya yıllardır emek veren, aynı camianın başarısı için ter döken insanlar olarak takip ediyoruz.

Gerçeklikten kopuk bu söylemlerin ve yalanların, kişisel hesaplaşmalar ve hazmedilemeyen gerçekler üzerinden şekillendiği artık açıkça görülmektedir.

Dikkat çekici olan bir diğer husus ise; söz konusu kişinin bu çıkışlarını özellikle takımımızın mağlup olduğu karşılaşmaların hemen ardından yapmasıdır. Bu yaklaşımın amacı, sportif sonuçlar üzerinden sürekli bir olumsuz gündem yaratmak ve camiamızın moralini zedelemeye çalışmaktan başka bir şey değildir. Bu tutum, yapıcı eleştiriden uzak, adeta sistematik bir provokasyon ve kamuoyunu yönlendirme çabasıdır.

Tam da kulübümüzün dışarıda birçok haksızlığa karşı mücadele verdiği, emeklerinin görmezden gelindiği bir dönemde; bu hafta sonu oynayacağımız son derece kritik derbi müsabakası öncesinde içeride bu şekilde gündem yaratma çabalarını esefle kınıyorum. Bu tarz yaklaşımların, kulübümüzü büyütmek yerine küçültmeye hizmet ettiği açıktır.

Sosyal medya üzerinden bir yönetim anlayışı inşa etmeye çalışması; öfkesini dahi yönetemeyen bir kişinin, yönetebileceği şeyleri de açıkça göstermektedir. Kimsenin kimseye Fenerbahçelilik dersi veremeyeceğini bir türlü anlayamayan bu kişi ile ilgili gerçek Fenerbahçelilerin tavrı açık ve nettir. Bu tutumun, Fenerbahçe gibi köklü bir camiada karşılık bulmadığını ve bulmayacağını çok iyi biliyoruz.

Ligin sonuna yalnızca dört hafta kalmışken, artık tüm camiamızın tek bir hedef etrafında kenetlenmesi gerekmektedir. Fenerbahçelilik de bunu gerektirir. Bu süreçte, kulübümüzü yıpratmaya yönelik bu tür söylemlere itibar edilmemesi, aksine bu yaklaşımların net bir şekilde dışlanması büyük önem taşımaktadır.

Bugün ihtiyaç olan şey ayrışma değil, birliktir. Gürültü değil, odaklanmadır. Fenerbahçe için şimdi tek zaman; kenetlenme zamanıdır."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.