22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Serdar Dursun'dan minik taraftara sürpriz hediye!

Kocaelisporlu Serdar Dursun, Göztepe maçında attığı penaltı golünü tuşlu cep telefonuyla kaydeden 9 yaşındaki taraftara dijital kamera hediye etti.

22 Nisan 2026 16:04
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Kocaelisporlu futbolcu Serdar Dursun, Göztepe maçında attığı penaltı golünü tuşlu cep telefonuyla kaydeden 9 yaşındaki taraftara dijital kamera hediye etti.

Kocaelispor taraftarı 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Ertuğrul Sert, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanan Göztepe karşılaşmasında, Serdar Dursun'un 90+8. dakikada penaltıdan attığı golü tuşlu cep telefonuyla kaydetti.

Bu anların başka bir taraftar tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine Dursun, paylaşımı alıntılayarak, "Salı akşamı tesise gel kardeşim, beni bul" notunu paylaştı.

Kocaelispor Kulübünün girişimiyle ulaşılan minik taraftarın okulunu ziyaret eden Serdar Dursun, Sert'e dijital kamera hediye etti.

Sert, Körfez Brunga Tesisleri'nde, ligin 31. haftasında deplasmanda oynanacak Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren takımın antrenmanını da ziyaret etti. Futbolcular ve teknik direktör Selçuk İnan ile yeni kamerasıyla fotoğraf çekilen Sert, antrenman boyunca görüntü aldı.

Antrenmanda minik taraftarla bir araya gelen Dursun, gazetecilere, Ertuğrul Sert, tesise gelmeden önce onu okulunda ziyaret ederek sürpriz yaptıklarını söyledi.

Dursun, ailesiyle konuştuktan sonra telefon yerine kamera almaya karar verdiklerini belirterek, "Kamerayla bundan sonra bol bol kayıt yapabilir. Benim ve Kocaelispor'un gollerini çeker. İleride belki kameraman bile olabilir. Ertuğrul'u inşallah mutlu etmişizdir. Sonraki maçta kendisi stadyumda misafirimiz olacak. Böyle değerli gençlerimiz olduğu için mutluyuz." ifadelerini kullandı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
